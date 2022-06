Verbraucherzentrale alarmiert: Nutzer von PayPal im Visier von Betrügern

Die Verbraucherzentrale berichtet erneut von digitalen Betrugsversuchen, via sogenannter Phishing-Mails. Anders als in der Vergangenheit, als Bankkunden Opfer dieser Masche wurden, sind jetzt Nutzer des Online-Bezahldienstes PayPal ins Visier der Täter gerückt.

So funktioniert die Masche: Kunden erhalten eine sehr authentisch wirkende E-Mail, in welcher der Nutzer dazu aufgefordert wird, seine Daten und Passwörter einzugeben und sich dadurch angeblich erneut zu "verifizieren". Tatsächlich ist das aber der Trick der Betrüger, um an sensible Kundeninformationen zu gelangen.

Phishing-Mails bei PayPal: Vorsicht vor neuer Betrugsmasche

Im Namen des Online-Dienstleisters erhalten arglose Nutzer eine Mail mit dem Betreff: "Ihre Daten benötigen Ihre Hilfe. Aktenzeichen". In der Nachricht selbst steht dann, dass PayPal eine ungewöhnlich hohe Aktivität festgestellt hätte, etwa eine sehr hohe von Zahlung von 700 Euro. Aufgrund dessen sei das betreffende Nutzerkonto vorübergehend gesperrt worden. Um das Konto zu entsperren, sollen Kunden nun auf den beigefügten Link klicken und dann ihre Daten und Passwörter eingeben.

Wichtig: Komme dieser Aufforderung keinesfalls nach. Klicke nicht auf den Link und gebe auf keinen Fall deine Kundendaten ein! Diese angebliche Sicherheitsbenachrichtigung dient nur als Köder, um Nutzer zu bewegen, ihre Daten weiterzugeben. Die Täter können mit den erbeuteten Daten sehr hohen finanziellen Schaden anrichten.

Das Beste ist, solche zwielichtigen Nachrichten einfach zu ignorieren und sie ungeöffnet in den Spam-Ordner zu verschieben, rät die Verbraucherzentrale. So erkennt dein Mail-Provider beim nächsten Mal automatisch, dass es sich um eine Fake-Benachrichtigung handelt.

