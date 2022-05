Unterschied zu Amazon Prime Video: Online-Gigant startet zweiten Streaming-Dienst

Amazon startet zweiten Streamingdienst neben Prime Video

Das kostenlose Amazon Freevee kommt noch in diesem Jahr nach Deutschland

Derzeit gibt es den Service bereits in den USA und Großbritannien

Der US-Riese Amazon will noch in diesem Jahr einen kostenlosen Streamingdienst in Deutschland starten. Bislang gibt es bereits das kostenpflichtige Streaming-Angebot Prime Video. Der kostenlose Streamingdienst IMDb TV existiert in den USA und Großbritannien bereits und wird "im Laufe dieses Jahres" auch in Deutschland starten, wie Amazon am Mittwoch (13. April 2022) mitteilte. Am 27. April werde IMDb TV außerdem in Amazon Freevee umbenannt. Die Fachzeitschrift W&V hatte zuvor darüber berichtet.

Amazon mit neuen Streamingdienst - das steckt dahinter

"Nach dem erfolgreichen Start in Großbritannien im vergangenen September wird Amazon Freevee seine internationale Expansion mit dem Start in Deutschland im Laufe dieses Jahres fortsetzen", heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. In den letzten zwei Jahren habe der werbefinanzierte Video-on-Demand (AVOD)-Service ein rasantes Wachstum in den USA erfahren - mit einer Verdreifachung der monatlich aktiven Nutzer.

Angetrieben worden sei diese Entwicklung durch eine schnelle Verbreitung über Smart-TV und mobile Endgeräte, eine wachsende Anzahl von Original-Formaten und einen sich kontinuierlich aktualisierenden Katalog aus begehrten Filmen und Fernsehsendungen.

Auch Amazons neuer Streamingdienst finanziert sich über Werbeeinnahmen. Der Leiter von Amazon Freevee, Ashraf Alkarmi, sagte: "Kunden gehen zunehmend dazu über, werbegestützte Premium-Inhalte zu streamen, und wir haben Amazon Freevee entwickelt, um ihnen begehrte Inhalte mit begrenzter Werbung zu liefern." Der neue Name Freevee zeige deutlich, wobei es sich bei dem Dienst handle: "Ein einfach zu navigierender Streamingdienst, der den Nutzern kostenlos zur Verfügung steht, wann und wo immer sie wollen, um einige der besten Originals und lizenzierten Inhalte zu sehen."

Das erwartet die Freevee-Nutzer

Das Angebot exklusiver Serien- und Filmformate (Originals) bei Amazon Freevee soll im Lauf des Jahres deutlich ausgebaut werden.

Dazu gehören unter anderem:

ein Spin-off der am längsten laufenden Amazon Original Serie bei Prime Video, Bosch: Legacy, die am 6. Mai Premiere in den USA und Großbritannien feiert.

die am 6. Mai Premiere in den USA und Großbritannien feiert. eine neue Wohndesign-Serie, Hollywood Houselift with Jeff Lewis ,

, Greg Garcias Comedy-Serie Sprung ,

, High School , eine Serie, die von Clea DuVall für das Fernsehen adaptiert wird und auf den New York Times-Bestseller-Memoiren der Grammy-nominierten und mit Platin ausgezeichneten Künstlerinnen Tegan und Sara Quin basiert.

, eine Serie, die von Clea DuVall für das Fernsehen adaptiert wird und auf den New York Times-Bestseller-Memoiren der Grammy-nominierten und mit Platin ausgezeichneten Künstlerinnen Tegan und Sara Quin basiert. die exklusive romantische Komödie Love Accidentally mit Brenda Song, Aaron O'Connell und Denise Richards in den Hauptrollen

Immer mehr Streaming-Anbieter in Deutschland

Zu den Formaten, die derzeit auf dem Dienst verfügbar sind, gehören die Sport-Doku-Serie Uninterrupteds's Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers, die Spionage-Serie Alex Rider, die Musik-Doku Luke Bryan: My Dirt Road Diary und die verrückte True-Crime-Doku Bug Out. Darüber hinaus bietet der Dienst Judy Justice, ein Gerichtsprogramm, das von der Fernsehikone Judy Sheindlin geleitet wird und für das eine erste Staffel mit 120 Episoden bestellt wurde. Grünes Licht gab es auch für Primo, die Coming-of-Age-Comedy von Michael Schur und Shea Serrano, und On Call, das halbstündige Drama des erfolgreichen TV-Produzenten Dick Wolf.

In Deutschland konkurrieren zahlreiche nationale und internationale Anbieter um Streaming-Kunden. Neben internationalen Größen wie Netflix, Disney, Apple und Amazon haben auch Sendergruppen wie RTL Deutschland und ProSiebenSat.1 eigene Streamingplattformen, ebenso die öffentlich-rechtlichen Sender von ARD und ZDF.

