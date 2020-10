Für knapp 49,99 Euro erhalten Sie einen richtigen Preisknaller beim Amazon Prime Day 2020: Microsoft 365 Family* gibt es am 13. und 14. Oktober für nur 49,99 Euro statt 69 Euro. Für ein Jahr und für sechs Personen - das rechnet sich! Wir verraten, was an 365 Family überzeugt und wo Sie es bekommen.

Microsoft 365 Family* für nur 49,99 Euro statt der üblichen 69 Euro? Kein Scherz: Bei Amazon bekommen Sie das Microsoft Office-Paket mit 6 TByte Cloudspeicher, das sechs Personen gleichzeitig nutzen können, am Amazon Prime Day so günstig wie nie.

Super Schnäppchen: Microsoft 365 Family für 49,99 Euro

Ob mit der Familie, der WG, Klassenkameraden oder Kollegen: Mit Microsoft 365 Family* genießen Sie nicht nur alle Vorzüge von Microsoft Office, sondern profitieren sogar noch von weiteren Vorteilen. Das bekommen Sie mit Microsoft 365 Family:

12 Monate Zugang zu allen Microsoft Office Premium-Programmen wie Word, Excel, Outlook, PowerPoint, OneNote etc.

Zugang für bis zu sechs Personen

1 TByte Cloudspeicher pro Person, also bis zu 6 TByte

Viele weitere Office-Features

Regelmäßige Updates

Persönlichen Tresor pro Nutzer: Geschützter Ordner mit zweistufiger Identitätsprüfung für Ihre wichtigsten Dateien

Dokumente und Bilder werden über OneDrive auf allen Geräten synchronisiert

Das schreibt der Hersteller auf Amazon: "Microsoft 365 Family ist das ideale Abonnement für die Nutzung im ganzen Haushalt für bis zu 6 Personen und bietet alles, was Sie zur Organisation Ihres Lebens benötigen. Zu Hause oder unterwegs sind Sie mit den aktuellsten Versionen der bewährten Office-Apps wie Word, Excel, PowerPoint, Outlook und OneNote auf jedem Gerät immer auf dem Laufenden."

Ein weiterer Vorteil: Ob Laptop, Windows-PC, Tablet, oder Mac: Microsoft 365 Family ist mit all Ihren Geräten kompatibel.

