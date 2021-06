Prime Day 2021: Schnäppchen-Jagd bei Amazon steht kurz bevor

Ein paar Vorab-Angebote sind aber bereits bekannt: Unter anderem erhalten Prime-Mitglieder Vergünstigungen von bis zu 20 Prozent auf Gutscheine diverser Marken. Dieses Angebot gilt von 11. bis 20. Juni. Auch mithilfe von Amazon Coupons* lässt sich echtes Geld sparen: Diese werden ganz einfach aktiviert und gelten unter anderem auf Alltagsartikel, Elektronik und weitere.

Tipp: Wer kein Prime-Mitglied ist, kann einen einfachen Trick anwenden, um trotzdem an die Angebote zu kommen. Wir verraten Ihnen in unserem separaten Artikel zum "Amazon Prime Trick", wie Sie sich die Tiefpreis-Schnäppchen sichern können.

Prime-Day-Angebote: Unsere Empfehlungen

Auch beim Prime Day 2021 warten wieder eine Vielzahl an Mega-Schnäppchen auf Sie. Um welche es sich im Detail handelt, ist noch unbekannt. Wir gehen allerdings davon aus, dass sich der Fire TV Stick* auf jeden Fall wieder unter den Top-Angeboten befinden wird, so wie schon bei den Prime Days zuvor.

Weitere Prime Schnäppchen

Die Schnäppchenjäger hält es kaum auf ihren Plätzen, doch Amazon gibt wenig bekannt über die Angebote zum Amazon Prime Day 2021: Sobald genaueres bekannt ist, erfahren Sie an dieser Stelle die tollsten Angebote und die günstigsten Schnäppchen.

Weitere Deals zum Prime Day 2021

Alle Amazon-Angebote zum Prime Day finden Sie hier.*

Kein Prime-Mitglied? So sparen Sie mit dem Prime Trick

Wer kein Prime-Mitglied ist, aber dennoch von den exklusiven Schnäppchen des Prime Day* profitieren möchte, kann einen ganz einfachen Trick anwenden, um an die fantastischen Angebote zu gelangen: Melden Sie sich für ein kostenloses Probe-Abo an. Dieses ist komplett unverbindlich und Sie können vor Ablauf des Probezeitraums jederzeit kündigen.

Mit dem Probe-Abo genießen Sie allerlei Prime-Vorteile:

Kostenloser Premiumversand für Millionen von Artikeln

Unbegrenztes Streaming von Filmen und Serien mit Prime Video

Kostenloses Ausleihen von eBooks

Kostenloser Zugriff auf Prime Music mit über zwei Millionen Songs

Unbegrenzter Speicherplatz für Fotos über Amazon Cloud Drive

Kostenpunkt: 7,99 Euro pro Monat

Was ist der Amazon Prime Day?

Der Amazon Prime Day findet jährlich in 18 Ländern statt, darunter Deutschland, die USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Spanien und China. Der Amazon Prime Day 2020 wurde aufgrund der Corona-Pandemie in den Oktober verschoben - dieses Jahr findet der Schnäppchen-Spaß nicht erst wieder im Herbst, sondern bereits im Juni statt! Obendrauf gibt es in diesem Jahr ein paar tolle Besonderheiten.

Zum einen wartet Amazon in diesem Jahr mit einem ganz besonderen Prime Day Special auf: Bereits am 17. Juni zeigt der Streamingdienst Prime Video die exklusive Prime Day Show*, bei der die Künstler*innen Billie Eilish, H.E.R. und Kid Cudi auftreten. Das Event ist für alle Prime-Kunden ab dem 17. Juni 30 Tage lang abrufbar. "Diese Kult-Stars haben nicht nur neue Wege in der Musik beschritten, sie sind auch inspirierende Geschichtenerzähler, Kulturgestalter und Visionäre," so Jennifer Salke, die die Amazon Studios leitet. "Wir sind begeistert, mit Billie, H.E.R. und Cudi zusammenzuarbeiten, um diese authentischen und zutiefst persönlichen Specials Fans auf der ganzen Welt zu präsentieren und zeitgleich den Prime Day zu feiern." Noch ein Grund mehr, sich den diesjährigen Prime Day auf keinen Fall entgehen zu lassen!

Außerdem zeigt sich Amazon bei diesem Prime Day beinahe schon karitativ: Das Unternehmen investiert weltweit 100 Millionen Dollar, um kleine und mittelständische Partner-Unternehmen zu unterstützen. Doch nicht nur diese profitieren davon, auch Sie als Kunde können hier einen echten Bonus abstauben! Denn wer im Zeitraum vom 07. bis 20. Juni bei einem solchen kleinen und mittleren Unternehmen auf Amazon einkauft, erhält zehn Euro für den Amazon Prime Day! Und das gilt vom 02. bis 22. Juni: Wer zum ersten Mal über die AmazonSmile App einkauft, für dessen Einkauf gibt Amazon fünf (statt 0,5) Prozent der Einkaufssumme an wohltätige Organisationen. Wer AmazonSmile bereits nutzt, bei dessen Einkauf spendet Amazon ein Prozent (statt 0,5) an diese Organisationen

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach tollen Angeboten und nützlichen Produkten für unsere Leser - nach Dingen, die uns selbst begeistern und Schnäppchen, die zu gut sind, um sie links liegen zu lassen. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.