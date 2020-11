Whisky-Angebote bei Amazon: Black Friday für Feinschmecker

Außerdem ist Whisky voll von sogenannten "Antioxidantien". Ein Bestandteil der Antioxidantien ist die Ellagsäure. Dadurch kann verhindert werden, dass die DNA mit krebsverursachenden Auslösern in Kontakt kommt. Damit verringert sich auch das Risiko, an Krebs zu erkranken. Und zu guter Letzt ist der Whisky der Alkohol für Diabetiker. Denn da Whiskey keine Kohlenhydrate hat, die vom Körper wiederum in Zucker umgewandelt werden, ist ein Gläschen Whisky vollkommen unbedenklich.

Zum Black Friday bei Amazon sind zahlreiche Whiskey-Sorten zum unschlagbaren Sonderpreis erhältlich. Wir stellen die besten Vertreter vor.

Über 30% sparen beim Bowmore Whisky-Set

Anbieten würde sich - vor allem für Einsteiger, die sich erst langsam an Whisky herantasten wollen - das Bowmore Whisky Set. In dem Set sind drei verschiedene Single Malt Whiskys einer berühmten Destillerie auf Islay enthalten: 12, 15 und 18 Jahre alt. Das Alter eines Whiskys können Sie gut an seiner Farbe erkennen: Je länger er im Fass gereift ist, umso dunkler ist seine Farbe. Tipp: Wer einen Whisky in der Flasche kauft und versucht, ihn dann noch reifen zu lassen, wird wohl enttäuscht werden. Der Reifungsprozess kann nämlich nur im Fass stattfinden und wird mit dem Abfüllen in die Flasche beendet.

Je dunkler und je reifer der Whisky ist, desto aromatischer ist er auch. Das werden Sie feststellen, wenn Sie sich durch das Bowmore Whisky-Set probieren. Dieses erhalten Sie aktuell zum Black Friday bei Amazon zum Angebotspreis. Dabei sparen Sie über 30 Prozent.

Laphroaig QuarterCask Islay Single Malt Scotch über 40% günstiger

Wer nicht nur probieren, sondern direkt doppelt genießen möchte, der ist sehr gut mit dem Laphroaig QuarterCask Islay Single Malt Scotch bedient. Durch seine doppelte Reifung in unterschiedlichen Eichenfässern hat er ein ebenso doppeltes Aroma. Riechen werden Sie dabei zarte Vanillenoten, im Abgang werden Sie von einem rauchigen Geschmack überrascht.

Dass dieser Whisky nicht nur Feinschmecker überzeugt, zeigt seine Auszeichnung: 2019 hat der Single Malt Scotch Whisky den San Francisco World Spirits Awards Gold erhalten. Auch dieser Whisky ist dank des Black Fridays bei Amazon preiswert zu erhalten: Sie sparen über 40 Prozent. Der Whisky eignet sich im Übrigen auch gut als Weihnachtsgeschenk.

Mehr als 30% reduziert: Oban Little Bay Reserve Single Malt Scotch Whisky

Sie verzichten auf doppeltes Aroma und genießen Whisky lieber fruchtig-intensiv? Dann ist sicherlich der Oban Little Bay Reserve Single Malt Scotch Whisky keine schlechte Wahl. Gelegen zwischen steilen Klippen und den Highlights reift dieser Whisky auf den Insel Schottlands. Ihn zeichnen vor allem Kräftige Noten von Kirschkuchen und Orangenschalen aus.

Zudem gibt es ihn aktuell in einer limitierten Edition, was nicht bedeutet, dass er preislich nicht mehr im Budget liegt. Auch diesen Whisky erhalten Sie zum Black Friday im Amazon-Angebot und sparen über 30 Prozent.

Highland Park Single Malt deutlich günstiger

Scotch wie es ihn nur selten gibt: Der Highland Park Single Malt Scotch Whisky gewinnt durch seine Reife über zwölf Jahre an Geschmack. Gelagert wird der Single Malt in ehemaligen Sherry-Fässern, was besonders dem Abgang zusätzliches geschmackliches Volumen verleiht. Der Whiskey wird noch heute nach demselben Verfahren zubereitet, wie es die Nachfahren der Wikinger zubereiteten. Ein Geschmack für echte Kerle und Frauen.

Nichts für Sie dabei? Dann sehen Sie sich doch noch weitere Whiskys im Amazon-Angebot an. Zum Black Friday finden Sie hier alle stark reduzierten Whiskys:

