Arbeiten in einem sicheren Arbeitsplatz für ein langjähriges, traditionelles und gleichzeitig hochmodernes Unternehmen in Unterfranken: Es gibt viele Vorteile, für Fensterbau Ziegler zu arbeiten. Zum Glück sucht das Unternehmen mit Sitz in Arnstein als dringende Verstärkung motivierte Monteure (m/w/d).

Arbeit als Monteur bei Fensterbau Ziegler

Das Unternehmen sucht für die abwechslungsreiche Arbeit Mitarbeitende für verantwortungsvolles und eigenständiges Arbeiten, die Organisationstalent und handwerkliches Geschick mitbringen. Man unterstützt mit seiner Arbeit die Montage- und Serviceabteilung – konkret bei der Montage von Terrassendächern, Beschattungen, Haustüren und Service-Arbeiten.

Das ist wichtig für den Job

Handwerkliches Geschick

Organisationstalent

Eigenverantwortliches Arbeiten

Die Vorteile der Arbeit bei Fensterbau Ziegler

Als familiäres Unternehmen, das seit einigen Jahrzehnten in Unterfranken existiert, bietet Fensterbau Ziegler einige Vorteile, von denen man als Mitarbeiter profitieren kann:

Ein sicherer Arbeitsplatz in einem der führenden Fensterbauunternehmen Mainfrankens

Eine faire Entlohnung

Ein familiäres Arbeitsumfeld

Interesse? Bewerben Sie sich direkt bei Lucas Ziegler und senden Sie eine E-Mail an lucas.ziegler@fensterbauziegler.de.

Familienunternehmen seit 1949

Seit 72 Jahren existiert das mittelständische Fensterbauunternehmen in Unterfranken. Im Jahr bauen sie ca. 30.000 Fenster und begeistern tausende von Kunden. Mit ihrer objektiven Beratung und einer fachgerechten Abwicklung schaffen sie für jedes Zuhause individuelle Lösungen und erfüllen auch die kompliziertesten Sonderwünsche. Mit ihrer ihrem handwerklichen Geschick, der modernsten Technik, ihrer Innovation und dem Ideenreichtum heben sie sich von ihrer Konkurrenz ab.

Kontakt und Anfahrt

Ziegler Fensterbau GmbH

Sondheimer-Au-Str. 2

97450 Arnstein

Tel. 09363/9061-0

info@fensterbauziegler.de