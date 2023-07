Der Sommer und Spätsommer sind ideal, um eine Veranstaltung zu planen, die das eigene Unternehmen bekannter macht. Nicht immer muss es sich dabei um Konzerte handeln, auch andere Branchen greifen immer wieder gern auf das Tool Events zu, um die eigenen Dienstleistungen an die Konsumenten zu bekommen. Konferenzen und Meetings werden geplant. In der Hochzeits- und Reisebranche werden regelmäßig Events und Messen geplant, genauso wie in der Technikbranche. So werden allein auf der Messe Frankfurt bei 80 Events 23.000 internationale Unternehmen miteinander vernetzt.

Mit Events können auch lokale Anbieter punkten

Doch auch kleine lokale Anbieter können die eigenen Dienstleistungen mit einem gut geplanten Event an die Zielgruppe bringen. So geschehen beispielsweise im beschaulichen Westerwald, der Schauplatz des Green Love Festivals geworden ist. Lokale Dienstleister der Hochzeitsbranche haben hier für Eheleute in spe eine ganz individuelle Hochzeit zum Reinschnuppern zusammengestellt und die eigenen Services vorgestellt. Stylisten, Caterer, Musik und natürlich Fotografen waren hier dabei.

Ähnliches ist denkbar für die Regionen in Franken. Kulinarische Festivals lassen sich mit diesen Apps wesentlich schneller organisieren. Ein spezielles Reservierungssystem Gastronomie kann Kapazitäten verwalten, sodass es zu keinen Engpässen kommt. Ähnliches gilt für Events, die die touristischen Besonderheiten der Region vorstellen.

Bereits jetzt ist der Eventkalender mit vielen Großveranstaltungen gefüllt, von denen viele einmal klein angefangen haben. Warum also nicht auch als regionaler Dienstleister einen Tag der offenen Tür organisieren, Sportfeste planen oder mit einem Wochenend-Event der Handwerker neue Kundschaft anlocken. Mit modernen Apps behält man den Überblick bei der Planung einer solchen Veranstaltung. Welche Apps hilfreich sind, das zeigen wir jetzt.

5 Veranstaltungs-Apps, die einen Blick wert sind

Es gibt eine Menge verschiedene Apps auf dem Markt, die sich der Organisation von Events verschrieben haben. Je nach den Anforderungen gilt es nun, die passende Applikation herauszufinden, die zu den Rahmenbedingungen der jeweiligen Veranstaltung passt.

Hubilo

Hubilo ist eine interessante Option, mit der nicht nur Vorort-Events organisiert werden können, sondern auch virtuelle Meetings oder eine hybride Zwischenform. Interaktive Elemente können eingebaut werden. Ein Broadcasting-Tool erlaubt die Aufzeichnung und das Streamen des Events. Die App ist in verschiedenen Sprachen verfügbar und ist nach europäischem Recht DSGVO-konform. Bildungseinrichtungen, Unternehmen und auch private Events lassen sich hiermit wunderbar organisieren.

Miro

Die Planung eines Events findet ebenfalls oft in einer hybriden Arbeitsatmosphäre statt. Mitarbeiter müssen schon lange nicht mehr 100 % vor Ort sein, um Projekte zu bewältigen. Mit Miro lassen sich beispielsweise die unterschiedlichsten Veranstaltungskonzepte und Ideen entwickeln. Die Mitarbeiter sind entweder vor Ort oder können Vorschläge und Notizen auf dem digitalen Whiteboard auch vom Homeoffice aus hinterlassen. Brainstorming, Moodboards, Recherche und andere Entwicklungsschritte lassen sich mit Miro sehr gut umsetzen. Der einzige Nachteil bei der App ist der Kostenfaktor, denn jeder Nutzer wird in der Profi-Version abgerechnet. In der kostenfreien Variante sind die Funktionen beschränkt.

Whova

Mit der App Whova kann ein intensives Networking betrieben werden. Diese Applikation eignet sich besonders für Konferenzen und Corporate Events, wenn im B2B-Bereich viele Menschen zusammenkommen. Es lassen sich digitale Biografien zu den einzelnen Teilnehmer hinterlegen. Links zu den sozialen Netzwerken können hergestellt werden. Auf diese Weise erhalten die Teilnehmer viele wertvolle Informationen übereinander, können sich die digitale Visitenkarte ansehen, speichern und natürlich Meetings buchen. Das Networking erhält eine Eigendynamik, ohne dass der Veranstalter viel Zeit investieren muss. Diese App ist in Deutsch, Englisch und vier weiteren Sprachen verfügbar.

Mobile Event App (MEA)

Die App bietet eine Bandbreite an Werkzeugen, die für die unterschiedlichsten Veranstaltungen eingesetzt werden können. Sportevents werden genauso sicher und strukturiert geplant wie Messen, Konferenzen, Business Clubs und Ähnliches. Die Applikation kann an das Corporate Design der eigenen Firma angepasst werden. Professionelle Veranstalter, wie sie bei Großveranstaltungen wie der Frankfurter Messe am Werk sind, lassen die Planung mehrerer Events über die App laufen, ohne die Übersicht zu verlieren. Anreiseinformationen, Gästelisten, interaktive Live-Events für mehr Interaktion und Live-Streaming sowie Podcasts können über MEA abgewickelt werden. Es gibt viele verschiedene Funktionen, aus denen man sich in Form eines Baukastensystems die für sich sinnvollen heraussuchen kann.

Canapii

Mit Canapii können ebenfalls persönliche, virtuelle und hybride Events organisiert werden. Teilnehmer werden digital in wenigen Sekunden registriert. Verschiedene Tickettypen stehen zum Verkauf zur Verfügung. Außerdem ist bei der Registrierung eine Kontrolle der Ausweisdaten möglich. Lange Schlangen können mit dem Live-Scan umgangen werden. Bei den virtuellen Veranstaltungen können Sponsorzonen erstellt werden. Hier treten die Nutzer direkt mit den Sponsoren in Kontakt, Produktinfos werden verteilt und Kundenpflege betrieben. Die Funktionen sind vielfältig und können je nach Event genutzt werden. Viele typische Event-Formen können mit dieser App sicher gemanagt werden.

Networking und Events nicht unterschätzen

Networking gerade im B2B-Bereich und interessante Veranstaltungen direkt für die Zielgruppe werden immer wichtiger, um die Qualitäten der eigenen Dienstleistungen zu verbreiten. Nicht immer reichen Anzeigen auf online Plattformen aus. Die Menschen wollen direkt dabei sein und etwas erleben. Daran erinnert man sich nicht nur viel besser, die geknüpften Kontakte sind auch viel intensiver.

Mit den passenden Networking- und Event-Apps wird für das moderne technische Element gesorgt. Denn Teilnehmer können die Veranstaltungspunkte nachverfolgen, Kontaktdaten austauschen und Interaktion betreiben: Eine ideale Mischung von zwischenmenschlichem Kontakt und moderner Technologie für berufliches Vorankommen.