Wertvolle Tassen: Diese Becher sind viel Geld wert

Die meisten werden wohl in ihrer Küche einige Regalbretter voll mit Tassen haben. Häufig wird von der Verwandtschaft auch das ein oder andere Porzellan weitergegeben.

Spätestens bei einem Umzug stellt sich dann schnell die Frage: Brauche ich diese alten Tassen überhaupt noch? Wer jetzt voreilig altes Geschirr entsorgt oder zum Poltern hergibt, sollte noch einmal innehalten - bestimmte Tassen können dir nämlich noch sehr viel Geld einbringen. Übrigens: Auch VHS-Kassetten, Gameboy-Spiele oder Pokémon-Karten können unter Umständen viel wert sein.

Wertvolle Tassen: Diese Becher können dir viel Geld einbringen

Wie kommt es überhaupt dazu, dass Tassen, beispielsweise von Starbucks, bei Sammlern so beliebt sind?

"Die Artikel sind oftmals limitiert und gleichzeitig werden die Tassen regelmäßig geupdatet", erklärt der Porzellan-Sammler Marius Marder gegenüber RTL. "Wenn die neue Kollektion draußen ist, ähnelt sie der vorherigen nicht mehr."

Wer als Sammler aber einmal mit einer bestimmten Kollektion begonnen hat, möchte diese dann auch vollständig besitzen. "Die Nachfrage ist dann höher als das Angebot", erklärt Marder.

Welche Tassen beliebt sind: Klassiker aus der Kindheit und bestimmte Marken

Besonders beliebt bei Sammlern sind Tassen aus der Kindheit und bestimmte Marken. Ein Beispiel sind Produkte von Disney, die Kinder und Erwachsene seit Jahrzehnten faszinieren. Von Disney gibt es zahlreiche Tassen mit unterschiedlichen Designs aus den verschiedenen Epochen. Bei eBay wird beispielsweise Geschirr des Disney-Films "Alice im Wunderland" recht hoch gehandelt. Es wird dort zum Beispiel eine Porzellan-Kanne für circa 100 Euro angeboten. Aber auch ein Tassen-Set von "Die Schöne und das Biest" ist für 55 Euro zum Verkauf inseriert.

Viel Geld geben Sammler auch für bekannte Porzellan-Hersteller aus. Einige Marken, wie Rosenthal arbeiten immer wieder für Kollektionen mit Künstlern zusammen. Diese Sonder-Editionen sind bei Sammlern sehr beliebt und bringen dadurch gutes Geld beim Verkauf ein.

"Auf der Unterseite steht dann in den meisten Fällen nicht nur der Porzellan-Hersteller, sondern auch einen Hinweis auf die Kollaboration oder die Edition", erklärt der Porzellan-Experte Marder bei RTL.

Wann gilt eine Tasse als wertvoll?

Der Wiederverkaufswert einer Tasse richtet sich an dem ursprünglichen Kaufpreis. Handelt es sich um namhaftes Porzellan wie Meissen oder Rosenthal, ist der Wiederverkaufswert höher, als bei einer ursprünglich günstigen Tasse.

"An sich hat die Tasse in vielen Fällen nur wenig wert. Wie viel Sammler dann dafür ausgeben, richtet sich nach der Seltenheit und dem Zustand", stellt Marius Marder klar. "Bei sowas zählt dann auch das sogenannte Full Set, also ob noch die Verpackung erhalten ist, oder auch eine Untertasse, wenn sie dazu gehört hat."

Vorschaubild: © Pixabay.com (Symbolbild)