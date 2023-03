Viele kennen sicherlich diese Vorgabe noch aus ihrer Kindheit: "Vergiss nicht, dir die Zähne zu putzen, und zwar mindestens drei Minuten, damit sie auch wirklich sauber sind." Was lange Zeit als eine Faustregel galt, ist mittlerweile nicht mehr so einfach haltbar, wie ein veröffentlichter Beitrag von Öko-Test zeigt.

Längst geben die immer häufiger genutzten elektrischen Zahnbürsten ihren Nutzern eine ganz andere Zeit vor. Eingebaute Timer signalisieren, wann es mit dem Putzen genug ist, beispielsweise indem die Rotationsbewegung der Elektrozahnbürste kurz aussetzt. Der dabei veranschlagte Zeitraum liegt fast immer bei zwei Minuten und nicht bei den traditionellen drei. Wie kann das sein? Sind elektrische Zahnbürsten einfach gründlicher als ihre Gegenstücke? Öko-Test zufolge gibt es für beide Fragen eine klare Antwort: Nein.

Der größte Absatzmarkt bestimmt den Timer der Elektrozahnbürsten

Dass in Europa die meisten elektronischen Zahnbürsten einem zweiminütigen Timer folgen, liegt nicht daran, dass es sich dabei um einen europäischen Richtwert handelt. Die kürzere Putzzeit stammt in Wirklichkeit aus den USA, dem größten Absatzmarkt für elektrische Zahnbürsten weltweit. Auch kommt der dominierende Anbieter für E-Bürsten, Oral-B von Procter & Gamble, von dort.

Die zwei Minuten Putzzeit sind also ein US-Standard, welches nicht für den europäischen Markt abgeändert wurde. Und an dieser Stelle bleibt zu erwähnen: Dieser Standard bestand in den USA auch schon vor der Einführung elektrischer Zahnbürsten, wie es ein Experte gegenüber Öko-Test angab.

Aber wie lange sollte nun idealerweise Zähneputzen andauern? Zwei oder doch drei Minuten? Hier gehen die wissenschaftlichen Meinungen weit auseinander. Eine eindeutige Grundlage gibt es für keine der grassierenden Empfehlungen. Dies deckt sich noch mit den Ergebnissen einer britischen Überblicksstudie aus dem Jahr 2014, die zeigte, dass die Empfehlungen für die richtige Putzdauer in der Fachwelt sehr vielfältig sind.

Jeder hat seine optimale Putzzeit - Schnell-schnell schadet den Zähnen

Professor Stefan Zimmer, Sprecher der Informationsstelle für Kariesprophylaxe, vertritt die Meinung, dass jeder Mensch sowieso seine ganz eigene optimale Putzzeit besitzt. Bedingt wird sie durch unterschiedliche Zahnzustände, die Anzahl oder die Breite der Zahnzwischenräume, ob eine elektrische oder eine Handbürste für die Zahnpflege verwendet wird und auch durch die individuelle Putztechnik. Eine grundlegende Empfehlung gibt es in der Fachwelt aber: Schnell-schnell ist beim Zähneputzen nicht zu empfehlen. Es gibt Ergebnisse aus mehreren Studien, die zeigen, dass eine Minute oder weniger nicht ausreicht, um alle Zähne vernünftig zu reinigen.

Zimmer spricht sich daher eher für bis zu vier Minuten Zahnputzzeit aus, ohne dabei die Pflege der Zahnzwischenräume miteinzubeziehen. Die auf keinen Fall zu unterschätzen ist. Denn viele Nahrungsreste lagern sich gerne an diesen teils schwer zu erreichenden Stellen ab und können, auf Dauer nicht beachtet, zu Schäden an den Zähnen, wie Kariesbefall, führen. Deswegen lohnt es sich, die eigenen Zähne nicht nur von allen Seiten gründlich zu putzen, sondern auch zu Zahnseide oder Interdentalbürste zu greifen.

Letztendlich führt laut Experten jedoch nichts an einer regelmäßigen professionellen Zahnreinigung vorbei. Denn jedem Zahnbelag ist mit herkömmlichen Mitteln im Privaten nicht beizukommen. Viele Krankenkassen bezuschussen die Reinigung sogar oder decken ihre Kosten komplett ab - aus diesem Grund ist sie auch empfehlenswert und ergänzt die eigene Zahnpflege vorteilhaft.

Weitere Beiträge rund ums Zähneputzen: