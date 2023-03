Deutschland/Tschechien vor 52 Minuten

Tipps von der Patientenberatung

Zahnersatz im Ausland: Schnäppchen oder Kostenfalle? Das muss ich beachten

Zahnersatz ist in Deutschland vor allem eins: sehr, sehr teuer. Im Ausland - unter anderem in Tschechien - sieht das schon ganz anders aus. Doch kann man wirklich so viel sparen - und was macht man bei Komplikationen?