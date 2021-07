Schlaganfall vorbeugen : Symptome zeigen sich schon 10 Jahre vorher

: Symptome zeigen sich schon 10 Jahre vorher Studie bringt Durchbruch in der Früherkennung

Das sind die häufigsten Symptome für einen Schlaganfall im späteren Leben

Das sind die Alarmzeichen kurz vor dem Schlaganfall

Schlaganfälle gehören zu den häufigsten Todesursachen. Außerdem sind sie häufig die Hauptursache für Behinderungen und Invalidität im Erwachsenenalter. Schätzungen des Ärzteblatts zufolge erleiden jährlich bis zu 270.000 Menschen einen Schlaganfall in Deutschland. Eine niederländische Studie macht nun Hoffnung. Dort heißt es, dass ein Schlaganfallpatient bereits zehn Jahre vor dem Ereignis erkennbar ist. Ihre Ergebnisse veröffentlichten die Fachleute im Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry.

Schlaganfall-Studie: Probanden fast 30 Jahre lang untersucht - das fiel den Forschenden auf

Fast 30 Jahre lang untersuchte ein Forscherteam der Erasmus MC University aus Rotterdam 14.712 Personen. Zwischen 1990 und 2016 wurden mit den Freiwilligen immer wieder eine Reihe von mentalen und physischen Tests absolviert. Dabei wurden das Gedächtnis, die Sprachflüssigkeit oder die Reaktionszeiten analysiert. Zusätzlich sollten die Personen ihre persönlichen Fähigkeiten bei alltäglichen Dingen wie Waschen, Kochen, Putzen und der Finanzverwaltung einschätzen.

Während des mehr als zwanzigjährigen Studienzeitraums erlitten 1662 Menschen einen Schlaganfall. Das Durchschnittsalter lag bei 80 Jahren. Die Analyse zeigte, dass sich die Betroffenen in den vergangenen Jahren begannen deutlich schlechter in den kognitiven Test abzuschneiden, als es für ihr Alter üblich gewesen wäre. Dieser Effekt zeigte sich bereits zehn Jahre vor dem Eintreten des Schlaganfalls. Knapp zwei bis drei Jahre vor der Erkrankung zeigten sich auch ein negativer Trend bei der Ausführung der alltäglichen Dinge.

Schlaganfall: Wer ist besonders betroffen?

Die Studie trifft auch eine Aussage über die Personen, die besonders häufig von Schlaganfällen betroffen sind. Dem Bericht zufolge zeichnete sich ein Trend ab, bei dem vor allem Frauen, Personen mit geringem Bildungsgrad und Menschen mit einem Gen, das mit Alzheimer in Verbindung gebracht wird, besonders häufig von Schlaganfällen betroffen waren.

Folgen der Schlaganfälle waren weiterhin die Verschlechterung der kognitiven Fähigkeiten und vermehrte Einschränkungen im alltäglichen Handeln.

"Der beschleunigte Rückgang der Kognition und der täglichen Leistungsfähigkeit vor einem Schlaganfall deutet darauf hin, dass Personen mit einem zukünftigen Schlaganfall Jahre vor dem akuten Ereignis an einer Anhäufung von Schäden innerhalb des Gehirns leiden", erklärt Dr. Alis Heshmatollah von der Erasmus MC University berichtet in einem Interview mit der Daily Mail.

Alarmzeichen kurz vor dem Schlaganfall: Diese Symptome sind gefährlich

Bei einem Schlaganfall können wenige Minuten über Leben und Tod entscheiden. Wenn ein lebensbedrohlicher Notfall vorliegt, muss dieser rechtzeitig erkannt werden. Die Symptome eines Schlaganfalls treten meist plötzlich und unangekündigt auf. Die häufigsten Warnzeichen sind:

Sehstörung: Einschränkung des Sichtfelds, Übersehen von Gegenständen und Menschen

Einschränkung des Sichtfelds, Übersehen von Gegenständen und Menschen Sprach- und Verständnisstörung: abgehackte Sprache, verdrehte Silben, Lallen, Verständnisprobleme

abgehackte Sprache, verdrehte Silben, Lallen, Verständnisprobleme Lähmung, Taubheitsgefühl: Lähmungserscheinungen auf einer Körperseite, pelziges Gefühl, herunterhängende Mundwinkel

Lähmungserscheinungen auf einer Körperseite, pelziges Gefühl, herunterhängende Mundwinkel Schwindel mit Gangunsicherheit: Drehschwindel, Schwankschwindel, Betroffene haben fühlen sich wie im Karussell

Drehschwindel, Schwankschwindel, Betroffene haben fühlen sich wie im Karussell Sehr starker Kopfschmerz: plötzliche heftige Kopfschmerzen, häufig in Verbindung mit Übelkeit oder Erbrechen

Eine ausführliche und detaillierte Liste aller Warnzeichen findest du hier.

Sollten bei dir solche Symptome alleine oder in Kombination auftreten, solltest du sofort den Notruf 112 wählen! Schlaganfallpatienten werden auf Spezialstationen - Stroke Units - behandelt. Stroke Units gibt es in unserer Region in Bamberg, Nürnberg, Erlangen, Forchheim Kulmbach, Bayreuth, Coburg, Lichtenfels, Würzburg, Schweinfurt und Bad Neustadt/Saale. Weitere Informationen, Checklisten und Tests für das Schlaganfall-Risiko gibt es z.B. unter www.schlaganfall-hilfe.de oder www.dsg-info.de.