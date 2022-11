Luzides Träumen lernen: So einfach kannst du deine Träume steuern und Fähigkeiten trainieren

Luzides Träumen: So funktioniert das klare Träumen

Verschiedene Methoden möglich

Einfachste Methode: MILD-Methode nach LaBerge

Traum-Tagebuch, Schlaf-Mantra und Reality-Checks als Hilfsmittel

Wer wollte nicht schon einmal bestimmen, was im Traum als nächstes passiert? Das ist möglich und es ist sogar bewusst steuerbar: Das luzide Träumen. Darunter versteht man die Träume, in denen einem bewusst ist, dass man träumt und man dadurch im Traumgeschehen handlungsfähig wird. Dabei wird auch von Klarträumen gesprochen. Die wenigsten Menschen können von Natur aus klar träumen, jedoch lässt sich das mithilfe einiger Kniffe erlernen. Wer luzide träumen möchte, sollte sich ein Traum-Tagebuch anlegen, sich ein Schlaf-Mantra überlegen und regelmäßig Reality Checks durchführen. Eine gesunde Ernährungsweise und ein guter Schlaf sind ebenfalls von Vorteil.

Luzides Träumen: Mit diesen Tipps kannst du deine Träume steuern

Es gibt mehrerer Methoden, mit denen man luzides Träumen erlernen kann. Die wohl unkomplizierteste ist die MILD-Methode nach Stephen LaBerge, einem US-amerikanischen Psychologen. MILD steht für Mnemonic Induction of Lucid Dreams, also ein Gedächtnis-induzierter Klartraum, und besteht aus den folgenden Schritten.

1. Traum-Tagebuch

Wer es trainieren möchte, seine Träume zu steuern, kann damit beginnen, ein Traum-Tagebuch* zu führen. Direkt nach dem Aufwachen werden darin die Träume notiert, an die man sich erinnern kann. Liegt man dann abends im Bett, werden diese Notizen erneut durchgelesen und der Traum quasi noch einmal durchlebt. Das soll die Traumverarbeitung des Gehirns anregen.

Dies ist ein erster guter Schritt, um sich auf die Steuerung der Träume vorzubereiten. Im Idealfall wird die detaillierte Erinnerung an die Träume stetig besser und man lernt stückchenweise, einen Traum von der Realität zu unterscheiden, während man träumt.

2. Schlaf-Mantra

Ein zweiter hilfreicher Schritt hin zum luziden Träumen ist die Einübung eines Schlaf-Mantras. Dieses sagt man vor dem Einschlafen*, und es kann zum Beispiel so lauten: "Wenn ich aufwache, kann ich mich an meine Träume erinnern" oder "Wenn ich träume, merke ich, dass ich träume."

Die Idee, sich mithilfe eines Mantras an die Steuerung seiner Träume zu wagen, stammt von Stephen LaBerge, einem amerikanischen Psychologen, der sich ausführlich mit luzidem Träumen auseinandersetzte. Er ist einer der führenden Experten auf dem Gebiet der Klarträume.

3. Durchführung von Reality-Checks

Ein häufig empfohlener Tipp, um klar zu träumen, ist die regelmäßige Durchführung von Reality Checks. Sich im Traum bewusst zu sein, dass man träumt, ist die Voraussetzung dafür, den Traum zu steuern. Deshalb sollte im Wachzustand eingeübt werden, sich der Realität bewusst zu sein.

Beispielsweise kann die Nase zugehalten werden, wodurch man Schwierigkeiten beim Atmen bekommt - im Traum würde das kein Problem darstellen. Ein bekanntes Beispiel für den Unterschied Traum/Realität ist der sich endlos weiterdrehende Kreisel aus dem Film "Inception*". In der Realität fällt er jedoch nach wenigen Umdrehungen um.

4. Ernährung als wichtiger Faktor

Auch die Ernährung spielt maßgeblich eine Rolle für einen guten Schlaf*: Die Tiefschlafphase ist dabei Voraussetzung für das Träumen. Wichtig dafür ist unter anderem ein gut ausbalancierter Hormonhaushalt, vor allem der Botenstoff Melatonin, welcher verantwortlich für unseren Tag-Nacht-Rhythmus ist. Wird es dunkel, wird die Melatonin-Produktion ordentlich angekurbelt, lässt uns müde werden und sorgt für einen erholsamen Schlaf.

Verfügt der Körper allerdings über zu wenig Melatonin, kann unser Schlaf*dadurch gestört werden. In diesem Fall können spezielle Nahrungsergänzungsmittel* helfen. Auch natürliche Substanzen können denn Schlaf fördern, beispielsweise Extrakte aus der Zitronenmelisse* oder der Passionsblume*. Sollten Sie unter Schlafstörungen leiden, sollten Sie sich im ersten Schritt an Ihren Hausarzt wenden. Übrigens: Wer seine Träume bewusst steuern kann, wird auch "Oneironaut" genannt.

Weitere Techniken um Träume zu steuern

Es gibt eine Vielzahl weiterer Techniken, mit denen das Klarträumen funktionieren kann. Dazu zählen neben der MILD-Methode:

die DILD-Methode : Steht für "Dream Induced Lucid Dream" und bedeutet, dass dem Träumenden mitten im Traum urplötzlich klar wird, dass er träumt. Dann kann er beginnen, den Traum zu steuern.

: Steht für "Dream Induced Lucid Dream" und bedeutet, dass dem Träumenden mitten im Traum urplötzlich klar wird, dass er träumt. Dann kann er beginnen, den Traum zu steuern. die WILD-Methode : Steht für "Wake Initiated Lucid Dream" und zählt zu den eher seltenen Formen des luziden Träumens. Der Träumende schafft es hierbei, direkt vom Wachzustand in den luziden Traum zu gelangen - das ganze gleicht einer Meditation und ist für den Laien nicht ohne Weiteres machbar.

: Steht für "Wake Initiated Lucid Dream" und zählt zu den eher seltenen Formen des luziden Träumens. Der Träumende schafft es hierbei, direkt vom Wachzustand in den luziden Traum zu gelangen - das ganze gleicht einer Meditation und ist für den Laien nicht ohne Weiteres machbar. die WBTB-Methode: Steht für "Walking back to bed" und ist eine unangenehme Methode für alle Schlafmützen. Hierbei wird ein Wecker* auf etwa vier oder fünf Stunden nach dem Einschlafen gestellt. Klingelt der Wecker, bleibt man circa 30 Minuten wach und durchläuft mehrerer Male Reality Checks. Gepaart wird dies mit dem Schlaf-Mantra, welches man direkt vor dem Einschlafen mehrmals wiederholt.

Luzides Träumen hilft bei der Selbstoptimierung

Luzidem Träumen werden einige positive Auswirkungen auf die Persönlichkeit nachgesagt. Zum Beispiel soll es die Leistungsfähigkeit fördern. Wer klar träumt, soll sich am nächsten Tag erholter und fitter fühlen. Das führt wiederum dazu, dass die Kreativität und die Konzentration gestärkt werden.

Träume lassen sich allerdings noch effektiver nutzen: Man kann in ihnen Fähigkeiten trainieren, die man in der Realität benötigt. Als Beispiel lässt sich das Halten einer Präsentation heranziehen: Im Klartraum kann man den Vortrag detailliert durchgehen und auf diese Weise intensiv üben. Auch wer unter Alpträumen leidet, kann den innersten Ängsten aktiv begegnen und tut so viel für eine gesunde Psyche.