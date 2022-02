Was sind Nervenschmerzen ?

Ein unangenehmes Kribbeln, ein stechender oder brennender Schmerz, Taubheitsgefühle oder Überempfindlichkeit. Nervenschmerzen äußern sich ganz unterschiedlich, aber fast alle Betroffenen leiden sehr darunter. Diese Art von Symptomen weisen auf eine Neuropathie, eine Erkrankung des Nervensystems hin. Von den sogenannten neuropathischen Schmerzen sind etwa fünf Millionen Menschen in Deutschland betroffen.

Oft haben die Erkrankten eine extreme Hautsensibilität und selbst leichteste Berührungen an den betroffenen Stellen (beispielsweise Hände, Füße, Schulter- und Rückenpartie) können starke Schmerzen hervorrufen. Bei manchen Menschen löst auch warmes Wasser ein Brennen aus. Die Symptome sind vielfältig und können ebenso unterschiedliche Ursachen haben.

Nervenschmerzen haben in der Regel mit einer Schädigung des nervalen Schmerzleitungs- oder Verarbeitungssystem zu tun. Das kann verschiedene Ursachen haben:

Operationen: Bei Operationen wurden Nervenzellen verletzt.

Bei Operationen wurden Nervenzellen verletzt. Unfälle: Durch Unfälle kann beispielsweise das Rückenmark verletzt werden.

Durch Unfälle kann beispielsweise das Rückenmark verletzt werden. Amputationen : Hier können oft Phantomschmerzen auftreten.

: Hier können oft Phantomschmerzen auftreten. Krankheiten: Schmerzende Beine bei Diabetikern, Schmerzen nach einer Gürtelrose oder Schädigung des Gehirns nach einem Schlaganfall können der Grund für Nervenschmerzen sein.

In den meisten Fällen ist der Bereich des Körpers, wo sich der Schmerz ausbreitet, genau im Versorgungsgebiet einer geschädigten Nervenwurzel, eines beschädigten Gehirnareals oder eines verletzten Rückenmarkabschnittes. Sind die Schmerzen chronisch, so sind zwar die Gewebeschäden abgeheilt, aber der Schmerz ohne erkennbaren Grund noch existiert. Es hat sich ein Schmerzgedächtnis gebildet, die Nervenzellen sind leichter erregbar und melden dem Schmerzzentrum permanenten "Alarm".

Was kann man gegen Nervenschmerzen tun?

Aktiv bleiben und die Schmerzen lindern! CC0 / Pixabay / StockSnap

Wer unter Nervenschmerzen leidet, greift in vielen Fällen zu Schmerzmitteln, teilweise über Jahre hinweg. Doch diese passive Haltung den Beschwerden gegenüber ist nicht immer hilfreich. In speziellen Schmerzzentren gibt es umfangreiche Therapien, die insbesondere am Umgang mit Schmerzen arbeiten und mit Betroffenen Wege erarbeiten, sich psychisch von ihm zu lösen. Denn oft ziehen sich chronische Schmerzpatient*innen sozial zurück. Der Schmerz wird zum Mittelpunkt des Lebens und bestimmt den Alltag. Doch inzwischen gibt es viele Möglichkeiten, die Schmerzen zu lindern.

Die Einstellung macht dabei sehr viel aus. Wer zum Beispiel unter Rückenschmerzen leidet und nur Medikamente nimmt und im Bett liegt, wird diesen Zustand kaum verbessern können. Patient*innen können aber durch Schwimmen oder Laufen die Rückenschmerzen lindern und wieder mehr Aktivität in ihr Leben bringen. Außerdem gibt es inzwischen Ernährungstherapien, denn Schmerzen können durch eine gesunde Ernährung ebenfalls erheblich gelindert werden. Ausreichende Flüssigkeitszufuhr, frisches Gemüse und der Verzicht auf Alkohol und Nikotin kann die Patient*innen enorm in ihrer Lebensqualität unterstützen.

Generell ist es wichtig, sich umfassend Hilfe und Informationen einzuholen, um die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen. Wer aktiv an seiner Schmerzlinderung arbeitet, fühlt sich besser und nimmt wieder aktiv am Leben teil.