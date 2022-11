Häufigkeit von Darmkrebs

Granatäpfel sind vielfältig: Neben den frischen Früchten findet man auf dem Markt beispielsweise Granatapfelsaft oder -öl. Welche Vorteile der Konsum der exotischen Frucht in Bezug auf Darmkrebs haben kann, hat eine aktuelle Studie aufgedeckt.

Darmkrebs ist einer der häufigsten Krebsarten. Allein in Deutschland werden jedes Jahr etwa 60.000 Neuerkrankungen verzeichnet. Wie schwerwiegend die Krankheit ist, wird daran deutlich, dass jährlich rund 25.000 Menschen daran sterben. Die Behandlungsmöglichkeiten von Darmkrebs sind derzeit noch begrenzt und stark abhängig vom Typ des Tumors, der möglichen Begleiterkrankungen und dem Stadium.

Forscher*innen des Frankfurt Cancer Institute konnten herausfinden, dass sich ein Wirkstoff aus dem Granatapfel zur Bekämpfung von Darmkrebs eignen könnte. Dabei handelt es sich um das sogenannte Urolithin A, ein Stoffwechselprodukt des Granatapfels, welches deine Immunzellen wohl so verändert, dass es Tumore besser bekämpfen können soll. Das Team hat dabei zuerst in einem präklinischen Modell und im Anschluss an menschlichen Immunzellen geforscht.

Urolithin A wirkt so, dass es den Ersatz älterer und geschädigter Mitochondrien durch neue in den sogenannten T-Zellen fördert. Bei den Mitochondrien handelt es sich um die "Kraftwerke" einer Zelle. Die T-Zellen sind weiße Blutkörperchen, die einen Teil des Immunsystems abbilden. Wird der Austausch der Mitochondrien nun gefördert, ändert sich wiederum das genetische Programm der Abwehrzellen und die Krebszellen können den Forschenden zufolge besser attackiert werden.

Experimente in der Laboruntersuchung zeigten, dass Urolithin A das Tumorwachstum einschränken kann. Darüber hinaus wird die Bildung von T-Gedächtnisstammzellen, also jenen, aus denen neue T-Zellen entstehen können, gefördert. Eine dritte feststellbare Wirkung war die Verstärkung der Wirkung anderer Medikamente. Daraus folgerten die Forscher*innen, dass sich Urolithin A möglicherweise für Kombinationstherapien eignen könnte.

Die Entdeckung sei besonders spannend, da nicht die Tumorzelle, sondern die natürliche Abwehr durch das Immunsystem im Vordergrund stehe. Hierzu gäbe es, wie einer der Studienautoren in einer Pressemitteilung postulierte, bisher zu wenige verlässliche Therapieansätze. Die Forschenden hoffen, die Therapie von Darmkrebs und weiteren Krebsarten durch ihre Entdeckung nachhaltig verändern zu können.

Doch nicht nur Granatäpfel enthalten sogenannte Ellagi­tannine, die zu Urolithin A verstoffwechselt werden. Sie finden sich auch in vielen Beeren-Arten wie Himbeeren oder Nüssen wie Walnüssen oder Mandeln. Aus dem Grund könnten sich also auch diese Früchte als unterstützend zur Bekämpfung von Darmkrebs herausstellen.

Die Forschung befindet sich noch in einem sehr frühen Stadium, sodass keine konkreten Empfehlungen zu einer Verzehrmenge oder Vorschläge für eine Kombinationstherapie gemacht werden können. Fraglich ist auch, ob andere Beeren oder Nüsse denselben Effekt haben.

Zudem hänge die Produktion von Urolithin A im Darm maßgeblich vom Mikrobiom des Darms ab. Zur Lösung dieses Aspektes könnte nachgeforscht werden, ob Medikamente mit künstlich hergestelltem Urolithin A erzeugt werden könnten.

