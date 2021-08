Was bedeutet „negative Kalorien“?

Diese Lebensmittel fallen darunter

Stimmt das mit den negativen Kalorien überhaupt?

Tipps, wie du wirklich abnehmen kannst

Es gibt eine Reihe an Lebensmitteln, die beim Abnehmen helfen sollen, da sie mehr Kalorien verbrennen, als sie enthalten. Dann spricht man von „negativen Kalorien“. Abnehmen durch Essen - was ist dran an diesem Mythos? Wir erklären, was dahinter steckt.

Was bedeutet „negative Kalorien“?

Der Begriff stammt ursprünglich aus der Werbung und hat sich rasend schnell verbreitet: Negative Kalorien als Schlankmacher. Wenn der Körper beim Verdauen eines Lebensmittels mehr Kalorien verbraucht, als er überhaupt zu sich nimmt, spricht man von „negativen Kalorien“. Auf dem Kalorienkonto ergibt sich dann quasi eine Negativbilanz. Wer viele dieser Lebensmittel zu sich nimmt und auf versteckte Kalorienbomben verzichtet, soll schnell an Gewicht verlieren.

Wenn du über einen längeren Zeitraum dem Körper weniger Kalorien zuführst, als dieser verbrauchen kann, führt dies tatsächlich zur Gewichtsabnahme. Der Grund: Dem Körper wird bewusst zu wenig Energie zugeführt. Um seine Funktionen dennoch aufrechtzuerhalten, muss er auf seine (Fett-) Reserven zurückgreifen und diese in Energie umwandeln.

Die Lebensmittel sollten eine niedrige Energiedichte haben und bei kleinen Mengen trotzdem satt machen. Ob diese Diätform wirklich gesund ist, darüber lässt sich streiten. Wichtig ist eine ausgewogene und vollwertige Ernährung, um deinem Körper alle notwendigen Nährstoffe zuzuführen und körperlich und geistig fit zu bleiben.

Welche Lebensmittel fallen darunter?

Vor allem Nahrungsmittel, die kaum Kalorien, dafür aber einen hohen Ballaststoffanteil haben. Denn Ballaststoffe kurbeln den Stoffwechsel und die Verdauung an. Obst und Gemüse haben generell wenig Kalorien. Die folgenden Lebensmittel kannst du in deinen Speiseplan integrieren, um leichter abzunehmen:

Sellerie (20 Kalorien pro 100 Gramm)

Karotten (29 Kalorien pro 100 Gramm)

Wassermelone (25 bis 30 Kalorien pro 100 Gramm)

Gurken (12 Kalorien pro 100 Gramm)

Grapefruit (36 Kalorien pro 100 Gramm)

Apfel (60 Kalorien pro 100 Gramm)

Orange (45 Kalorien pro 100 Gramm)

Blumenkohl (30 Kalorien pro 100 Gramm)

Blattsalat (14 Kalorien pro 100 Gramm)

Grüne Bohnen (30 Kalorien pro 100 Gramm)

Zitrone (29 Kalorien pro 100 Gramm)

Tomaten (18 Kalorien pro 100 Gramm)

Zucchini (15 Kalorien pro 100 Gramm)

Mandarine (50 Kalorien pro 100 Gramm)

Rote Paprika (20 Kalorien pro 100 Gramm)

Spinat (16 Kalorien pro 100 Gramm)

Radieschen (14 Kalorien pro 100 Gramm)

Erdbeeren (32 Kalorien pro 100 Gramm)

Spargel (18 Kalorien pro 100 Gramm)

Champignons (16 Kalorien pro 100 Gramm)

Noch größer soll der Effekt bei Trinken von Eiswasser sein. Das hat keine Kalorien und um das Wasser auf Körpertemperatur zu bringen, verbrennt der Körper einiges an Energie. Wer regelmäßig Eiswasser trinkt, soll entsprechend leichter abnehmen.

Stimmt das mit den negativen Kalorien überhaupt?

Leider bleiben negative Kalorien ein Wunschtraum. Die Ernährungswissenschaftlerin Antje Gahl der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) meint bei gofeminin.de zwar, dass der Körper bei der Verdauung jedes Lebensmittels Energie braucht. Man geht jedoch bei normaler Mischkost nur von 10 Prozent der eingebrachten Energie aus.

Dass 100 Prozent - oder noch mehr - der Kalorien verbrannt werden, sei wissenschaftlich nicht belegt. Also gibt es gar keine negativen Kalorien. Auch vom Eiswasser-Mythos hält Gahl nichts: Falls tatsächlich Energie verbrannt werde, sei dieser Anteil so klein, dass man auf der Waage nichts davon merke. Traurig aber wahr! Negative Kalorien sind also ein Mythos.

Ein konkretes Beispiel: Eine Stange Sellerie hat etwa 10 Kalorien. Der Energieaufwand zur Verdauung beträgt etwa zwei Kalorien. Angegeben wird die Kalorienzahl daher mit 8 Kalorien pro Stange. 8 Kalorien bleiben also nach der Verdauung noch übrig. Im Schnitt werden etwa 10 bis 20 Prozent der Kalorien eines Lebensmittels zur Verdauung angewendet. 100 Prozent der Kalorien bei der Verdauung zu verbrauchen ist unmöglich!

Tipps, wie du wirklich abnehmen kannst

Dass man Kalorien durch Essen einsparen kann, konnte sich leider nicht bewahrheiten. Allerdings hat die DGE folgende 10 Ernährungs-Regeln aufgestellt, die gesund halten und die Leistung und das Wohlbefinden fördern, wenn man sie einhält.

Lebensmittelvielfalt genießen: Wähle überwiegend pflanzliche Lebensmittel Gemüse und Obst: Nimm täglich drei Portionen Gemüse und zwei Portionen Obst zu dir. Dazu gehören auch Hülsenfrüchte wie Linsen, Kichererbsen und Bohnen. Vollkorn statt Weizen: Bei Getreideprodukte wie Brot, Nudeln Reis oder Mehl ist die Vollkornvariante gesundheitlich am besten. Tierische Produkte täglich, Fisch einmal pro Woche. Fleisch nicht mehr also 300 bis 600 Gramm pro Woche. Gesundheitsfördernde Fette: Bevorzuge pflanzliche Öle wie Raps- oder Olivenöl. Spare Zucker und Salz: Gesüßte Lebensmittel sind nicht empfehlenswert. Setze Zucker sparsam ein und reduziere salzreiche Lebensmittel. Wasser trinken: Trinke 1,5 Liter Wasser täglich oder andere kalorienfreie Getränke wie ungesünder Tee. Zuckergesüßte und alkoholische Getränke sind nicht empfehlenswert. Lebensmittel schonend zubereiten: Lebensmittel so lange wie nötig und so kurz wie möglich garen. Vermeide das Verbrennen von Lebensmitteln beim Braten, Grillen oder Frittieren. Achtsam essen und genießen: Fokussiere dich nur auf deine Mahlzeit und lass dich nicht ablenken. Auf das Gewicht achten und in Bewegung bleiben: Vollwertige Ernährung und körperliche Aktivität gehören zusammen.

Um abzunehmen oder Gewichtszunahme zu vermeiden, solltest du also nicht auf etwas verzichten, sondern dich gesund und vollwertig ernähren und dich möglichst an die Ernährungsregeln halten. Auch die vegetarische oder vegane Ernährung ist sehr zu empfehlen, da du nicht nur deinem Körper und deiner Gesundheit, sondern damit die Umweltverschmutzung verminderst und den Planeten schonst. Tipp: Werde zum Klimatarier!