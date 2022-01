Hülsenfrüchte sind luftgetrocknete Samen, die in einer Hülse, ähnlich wie eine Schote, wachsen. Daher auch der Name Hülsenfrucht. Auch genannt trockene Streufrucht. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um Früchte, sondern um Gemüse. Die meisten Hülsenfrüchte sind nicht in roher Form verzehrbar, sondern müssen gewässert oder gekocht werden, quellen oder keimen.

In vielen Ländern gelten die gesunden Samen als Grundnahrungsmittel, was sich jedoch bei uns nur träge durchsetzt. Dabei lassen sie sich einfach und vielseitig kombinieren und dienen als wertvoller Nährstofflieferant.

Welche Hülsenfrüchte gibt es?

Weltweit gibt es 730 Gattungen an Hülsenfrüchten. Die wichtigsten sind:

Linsen : Gelbe Linsen, Grüne Linsen, Rote Linsen

: Gelbe Linsen, Grüne Linsen, Rote Linsen Erbsen : Kichererbsen, Grüne Erbsen

: Kichererbsen, Grüne Erbsen Bohnen : Edamame, Feuerbohnen, Grüne Bohnen, Kidneybohnen, Limabohnen, Mungobohnen, Schwarze Bohnen, Sojabohnen

: Edamame, Feuerbohnen, Grüne Bohnen, Kidneybohnen, Limabohnen, Mungobohnen, Schwarze Bohnen, Sojabohnen Erdnüsse

Lupinen

Hülsenfrüchte sind wegen möglicher großer Erträge auf kleinen Flächen ein wichtiger Bestandteil der menschlichen Ernährung und somit unentbehrlich.

Die wichtigsten Inhaltsstoffe auf einen Blick

Vitaminbomben: Vitamin B1, B2, B6, C, E, K. Hülsenfrüchte beinhalten die B-Vitamine, die zu den wichtigsten Nährstoffen überhaupt gehören.

Proteine und Ballaststoffe: Sie gelten als langanhaltende Sattmacher und beugen Heißhunger vor. Außerdem wird die Verdauung angekurbelt, was sich positiv auf deinen Organismus auswirkt.

Hoher Eisen- und Eiweißanteil: Besonders interessant für Vegetarier und Veganer, da Hülsenfrüchte durchaus als Fleischersatz dienen.

Hülsenfrüchte sammeln zusätzlich Pluspunkte bei Menschen mit bestimmten Unverträglichkeiten, da sie vegan, sowie gluten- und laktosefrei sind.

Das sind die Auswirkungen auf den Körper

Hülsenfrüchte senken dank pflanzlicher Proteine und Ballaststoffe den Blutdruck und den Cholesterinspiegel. Damit verringern sie automatisch das Risiko auf Herzleiden und Diabetes. So sind Hülsenfrüchte auch für Fleischesser*innen auf dem Teller angebracht. Die Aminosäure Lysin hilft dem Körper dabei, Antikörper zu produzieren, wodurch dein Immunsystem gestärkt wird. Zudem liefern Hülsenfrüchte Energie und haben generell große gesundheitliche Vorteile.

Buchtipp: Die Sirtfood Diät Bibel: 160 geniale Sirtfood Diät Rezepte

Die Kehrseite lässt sich ganz einfach zusammenfassen: Blähungen. Doch das muss nicht sein. Wenn du Hülsenfrüchte richtig zubereitest, kannst du sie besser verdauen.

Die Blähungen werden weniger, wenn Bohnen und Co. öfter auf dem Speiseteller landen

landen Beginne mit Hülsenfrüchten, die weniger blähen, wie etwa Augenbohnen , junge Erbsen , geschälte Linsen sowie Tofu und Tempeh

Hast du frische Hülsenfrüchte , weiche sie vorher ein – je nach Frucht bis zu 24 Stunden

– je nach Frucht bis zu 24 Stunden Geheimtipp : Gebe etwas Natron ins Einweich-Wasser. Das hilft, die schwer zu verdauenden Stoffen zu verringern

: Gebe etwas ins Einweich-Wasser. Das hilft, die schwer zu verdauenden Stoffen zu verringern Koche sie ausreichend lange – und verwende dafür nicht das Einweich-Wasser

Interessant: Hülsenfrüchte gibt es oft aus der Region oder zumindest aus Deutschland. Damit tust du nicht nur dir selbst etwas Gutes, denn du sparst damit weltweite Versandwege ein, was der Umwelt zugutekommt, und kannst alternativ den regionalen Biobauern unterstützen. Spezialisten raten zu 60 g/Portion (nach dem Kochen sind das rund 200 bis 250 g) zwei- bis dreimal wöchentlich.