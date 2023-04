Was ist Maca ?

Maca gilt aufgrund der wertvollen Inhaltsstoffe als Superfood. Möchtest du dich ausgewogen ernähren, kannst du dein Frühstück sowie deine Smoothies mit der vielseitigen Pflanze aufpeppen. Oftmals wird gesagt, dass Maca positive Auswirkungen auf das Liebesleben hat. Stimmt das?

Maca - das vielseitige Gewächs aus Südamerika

Maca (Lepidium meyenii) wird bereits seit etwa zweitausend Jahren von der Bevölkerung in den Anden als Nahrungs- und Heilpflanze geschätzt. Die auch als "Peru-Ginseng" betitelte Pflanze aus den Anden findet auch hierzulande immer mehr Anhänger*innen. Einige Sorten sind zweijährig, andere dagegen nur einjährig. Die Farbe der Knolle, die sich im Boden befindet, variiert zwischen weißen, roten oder schwarzen Nuancen. Die zarten, grünen Blätter ragen fächerartig aus der Erde. Sie gehört zur Familie der Kreuzblütengewächse.

Aufgrund der Anbauhöhe in ihrem Ursprungsland gilt die Maca als sehr robust. Dort wächst sie noch in ca. 4000 Metern Höhe und ist an ein raues Klima gewöhnt. Kräftiger Wind, Hitze und Kälte können sie nicht schädigen. Auch eine erhöhte UV-Strahlung ist kein Problem für die Maca-Pflanze. Sie hat keine besonderen Ansprüche an Feuchtigkeit oder Düngung.

In ihrem Heimatland verwenden die Menschen hauptsächlich die Knollen. Diese werden gekocht oder gebraten als Mahlzeit serviert. Lecker schmeckt auch ein Heißgetränk oder Bier aus Maca. Während die Wurzeln ein süßliches bis nussiges Aroma haben, erinnert der Geschmack der hellgrünen Blätter eher an würzige Kresse. Sie können den Speisen roh oder gegart beigegeben werden, besonders aromatisch ist ein leckerer Salat. Hierzulande wird die zu Pulver verarbeitete Wurzel als Beigabe zu Frühstücksgerichten oder Getränken verwendet. Maca gilt als angenehm schmeckende Zugabe in Porridge oder Müsli. Außerdem entfaltet das Pulver seine volle Wirkung in samtigen Smoothies, die du nach deinen individuellen Vorlieben mixen kannst.

Was macht Maca so reichhaltig?

Weil in Deutschland Maca als frisches Gemüse nicht sehr verbreitet ist, sind die Knollen selten im Einzelhandel vorrätig. Eventuell hast du Glück und findest sie in speziellen Geschäften. Üblicherweise sind Zubereitungen mit Maca in Reformhäusern, Apotheken oder Drogerien erhältlich. Achte darauf, dass die Produkte in Bio-Qualität angeboten werden. Die Gemüseknolle strotzt nur so von nahrhaften Inhaltsstoffen und ist mit Mais oder Weizen vergleichbar. Zwar gelten diese Getreidesorten nicht als Gemüse oder sind als "Superfood" bekannt, dennoch haben alle einen ähnlich hohen Nährwert und Kohlehydratanteil. Zudem gilt Maca als Gemüse.

Sie ist ein wahres Kraftpaket und versorgt den menschlichen Körper mit den wichtigsten Mineralien. Beispielsweise sind Kohlehydrate wichtige Energielieferanten und Proteine beschleunigen den Muskelaufbau. Das pflanzliche Eiweiß ideal für die Versorgung von Personen, die sich vegan ernähren und oftmals auf der Suche nach einer idealen Eiweißquelle sind. Außerdem tragen Fette zu einem reibungslos funktionierenden Organismus bei. Und Vitamine fördern den Hormonaufbau, sind für die Produktion roter Blutkörperchen verantwortlich und helfen, die Nahrung besser zu verdauen. Aufgrund ihrer Zusammensetzung ist Maca auch häufig in Nahrungsergänzungsmitteln zu finden. Neben Stärke und Ballaststoffen enthält sie in getrockneter Form unter anderem:

die Vitamine C, B6, B12 je 100 Gramm

ca. 15 % pflanzliches Eiweiß in 100 Gramm

ca. 65 % Kohlehydrate, davon ca. 7 Gramm Zucker (in 100 Gramm Pulver)

ca. 2 - 2,5 % Fette in 100 Gramm getrocknetem Maca

ca. 4 % Mineralstoffe (Kupfer, Kalzium, Magnesium, Eisen, Jod) pro 100 Gramm Pulver

ca. 9 % Ballaststoffe in 100 Gramm Pulver

Maca hat viele besondere Eigenschaften

Durch den hohen Nährwert werden der Maca-Pflanze zahlreiche positive Auswirkungen auf die Gesundheit zugesprochen. Die Knolle hilft bei der Regeneration des gesamten Nervensystems. Auch die Organe – hauptsächlich die Leber – profitieren von den Inhaltsstoffen. Der gesamte Verdauungstrakt wird vom Multitalent Maca entlastet. Depressionen können ebenfalls gemildert werden. Da Maca anregend wirkt, sollte es vorzugsweise morgens verzehrt werden. Isst du es am Abend, kann es dazu führen, dass du schlechter einschläfst.

Begleiterscheinungen während der Menstruation können sich verbessern und Beschwerden in den Wechseljahren können mit Maca erträglicher werden. Bekannte Symptome in den Wechseljahren sind heftige Schmerzen, Krämpfe oder Hitzewallungen. Durch die enthaltenen Nährstoffkombination kann Maca die Hormonproduktion wieder ins Gleichgewicht bringen und für eine gesteigerte Lust sorgen. Weitere Gründe für eine Hormonstörung können unter anderem Schilddrüsenprobleme oder seelische Belastungen sein. Weil es während der Zeit der Hormonumstellung vermehrt zu sexueller Unlust bei Frauen kommt, raten Experten zur regelmäßigen Einnahme von Maca.

Männer leiden häufig stark, sollte es zu Erektionsstörungen kommen. Potenzprobleme nagen am Selbstbewusstsein. Weil die Inhaltsstoffe der Maca eine aphrodisierende Wirkung besitzen, können sie dabei helfen, dass das Liebesleben für beide Partner*innen erfüllend ist. Bevor die Betroffenen zu starken Medikamenten greifen, die bekanntlich Nebenwirkungen haben, können die Betroffenen mit natürlichen Mitteln für Abhilfe sorgen. In aussagekräftigen Studien aus den Jahren 2012 und 2014 hat sich der peruanische Forscher Gustavo Gonzales mit den positiven Eigenschaften von Maca beschäftigt. Auch andere Forscherinnen untersuchten die vielseitige Knolle und hielten ihre Ergebnisse in Studien fest. So haben Forschende wiederholt die Auswirkung Maca auf die Libido untersucht und eine Förderung der Lust nachgewiesen.

Fazit - dein Körper und deine Libido kann von der Maca-Pflanze profitieren

Maca ist eine vielseitig einsetzbare Pflanze mit einer geballten Wirkungskraft und einem sehr hohen Nährstoffgehalt. Weil sie kaum negative Eigenschaften hat, kannst du sie problemlos in die Alltagsroutine einbauen. Dein Körper und auch deine Libido profitieren von den zahlreichen Vorteilen der Pflanze. Da bei der Einnahme von Maca bislang keine Nebenwirkungen festgestellt wurden, gilt eine langfristige Einnahme als unproblematisch.

