Franken vor 31 Minuten

Corona-Regeln

Dauercamper in der Corona-Krise: Darf ich in meinem Wohnwagen wohnen?

In Zeiten der Corona-Pandemie und des Lockdowns ist vieles anders. Viele Menschen verbringen die meiste Zeit in den eigenen vier Wänden. Doch wie sieht es bei Dauercampern aus? Dürfen sie in Zeiten der Pandemie dauerhaft in ihrem Wohnwagen leben?