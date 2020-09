Resistente Stärke: So helfen kalte Kartoffeln, Reis und Co. beim Abnehmen

Stärke aus Kartoffeln, Nudeln oder Reis gilt als Dickmacher - sie gehört zu den Mehrfachzuckern und zählt genauso wie der Haushaltszucker oder der Traubenzucker zu den Kohlenhydraten. Werden stärkehaltige Lebensmittel gekocht, quellen und platzen die Stärkekörner auf und werden so für unseren Körper verwertbar. Denn bestimmte Verdauungsenzyme, können sie aufspalten und daraus Energie gewinnen.

Die "resistente Stärke" entsteht unter anderem während des Abkühlungsprozesses gekochter stärkehaltiger Nahrungsmittel wie Nudeln, Reis oder Kartoffeln. Durch das Abkühlen verändert sich die chemische Struktur der Stärke so, dass sie von den Verdauungsenzymen nicht abgebaut und somit nicht verdaut werden kann.

Dieser Prozess kann zwölf bis 24 Stunden dauern und auch erneutes Erhitzen zerstört die entstandene resistente Stärke nicht.

Resistente Stärke ist in ihrem Verhalten vergleichbar mit Ballaststoffen. Sie hilft dabei Blutzuckerschwankungen vorzubeugen, indem der Blutzuckerspiegel langsamer ansteigt und abfällt. So bleiben wir länger satt und Heißhungerattacken bleiben aus, was dazu führt, dass wir weniger essen und auch weniger Kalorien aufnehmen. Außerdem liefert die für den Darm unverdauliche resistente Stärke dem Körper keine Kalorien. Es werden ungefähr zehn Prozent der in den Lebensmitteln vorhandenen Stärke in resistente Stärke umgewandelt. Deshalb liefern diese Lebensmittel nach dem Abkühlen zehn Prozent weniger Kalorien, als die frisch gekochten Varianten.