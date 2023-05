Coca-Cola Light und Coke Zero: die kalorienarme Alternative

Geschmack von Coke Zero wird online viel diskutiert

Der Unterschied zwischen den Diät-Colas

Cola-Getränke enthalten in der Regel viel zu viel Zucker. Für diejenigen, die auf das Kultgetränk nicht verzichten wollen, aber weniger Kalorien zu sich nehmen wollen, gibt es Coca-Cola Zero und Coca-Cola Light. Beide sind die zuckerfreie Alternative zu der original Coca-Cola. Besonders um Coke-Zero wird in den sozialen Medien viel diskutiert.

Gespaltene Reaktionen zum Geschmack

Viele Cola-Fans reagieren unter anderem auf der Facebook-Seite von Coca-Cola Deutschland auf das Video zu einem neuen zuckerfreien Cola-Produkt. Während die einen User den ungewöhnlichen Geschmack kritisieren: "Bitte kein Zero! Genau wie bei Cherry. Sie schmeckt nur mit echtem Zucker gut!"; "Nur Coca-Cola original, nichts anderes, kein light, kein no sugar (sic!)", schmeckt einem anderen Fan die neue Coke-Zero so gut, dass er fragt: "Wo kann ich große Mengen dieses Götternektars bestellen?"

Coca-Cola reagiert auf jeden noch so kritischen Kommentar. Unter anderem weist die Getränkemarke bei einem Kommentar auf weitere Alternativen hin: "Coca-Cola Zero Sugar Movement wird keine unserer bestehenden Coca-Cola Geschmacksrichtungen ersetzen, sodass Verbraucher:innen, die Coca-Cola Original Taste, Light oder Zero Sugar bevorzugen, weiterhin ihr Lieblingsgetränk genießen können."

Mit dem Coca-Cola Zero Sugar Movement meint das Unternehmen die neue geheimnisvolle Geschmacksrichtung. Darauf antwortet ein weiterer Nutzer: "Coke-Zero, Zero Zucker, Light. Aber was ist jetzt der Unterschied?" Dieser Frage gehen wir hier auf den Grund.

Coke-Light vs. Coke Zero - Der Unterschied

Die Gemeinsamkeiten der beiden Softgetränke sind, dass sie keinen Zucker enthalten und auch somit weniger Kalorien haben sollen. Bei den Angaben zu den Inhaltsstoffen auf der Flasche sind es bei Cola-Light 0,3 kcal/100ml und bei der Coke Zero 0,2 kcal/100ml. "Es gilt für beide Sorten, dass sie mit null Zucker und null Kalorien auskommen", schreibt der Pressesprecher Benedikt Gietmann von Coca-Cola European Partners (CCEP).

Coke Light und Coke Zero sind also beide Diät-Softdrinks von Coca-Cola, aber es gibt einige Unterschiede zwischen ihnen:

1982 wurde Diät-Cola in New York eingeführt und ein Jahr später kam sie als Cola Light nach Deutschland. Sie wurde mit der Fitnessbewegung der 80er Jahre verbunden. In der Vermarktung und Werbung wurde das Getränk mit dem "Coke-Light-Mann", wie zuletzt James Franco, beworben, erklärt der Sprecher von Coca-Cola.

Coca-Cola Light vs. Coca-Cola Zero: Unterschiedliche Zusammensetzung der Aromen

Coke Zero hingegen wurde im Jahr 2005 eingeführt. Es wurde als Alternative zu der bestehenden Diät-Cola entwickelt. Der Geschmack richtet sich an die Kunden, die die klassische Cola bevorzugen. "Coke Zero soll den originalen Coke-Geschmack treffen – nur eben ohne Zucker. Die Coca-Cola light hingegen hat einen ganz eigenen, leichten Geschmack", erklärt Gietmann.

Coca Cola-Light und Coke Zero Bei Coke Zero und Cola-Light unterscheidet sich nicht nur der Geschmack. Mdv Edwards / Adobe Stock +1 Bild

Cola Light wurde 1982 eingeführt. Es wird eine Kombination von künstlichen Süßstoffen verwendet, um den Geschmack von Zucker zu imitieren, ohne Kalorien hinzuzufügen. Neben den Inhaltsstoffen Kohlensäure, Farbstoff E 150d, Säuerungsmittel E 338, Natriumcitrat, natürlichen Aromen und Koffeinaroma sind das die Süßungsmittel Aspartam und Acesulfam K.

Coca-Cola Zero besteht zusätzlich zu diesen Inhaltsstoffen auch aus dem Süßungsmittel Cyclamat. Dabei handelt es sich um einen synthetischen Süßstoff. Er wurde 1937 an der Universität Illinois entdeckt.

Der Unterschied liegt im Geschmack

Der Pressesprecher erklärt den Unterschied: "Letztlich ist es eine Frage des Geschmacks. Es gibt seit ihrer Einführung 1983 viele überzeugte Coke-Light Anhänger. Andere wiederum schwören auf die Coke Zero. Dabei soll Coke Zero den originalen Coke-Geschmack treffen – nur eben ohne Zucker. Die Coca-Cola light hat einen ganz eigenen, leichten Geschmack."

Um den geschmacklichen Unterschied zwischen Coca-Cola, Coke Zero und Cola Light zu erkennen, hat der Barkeeper Arnd Heissen im Auftrag für Coca-Cola die verschiedenen Cola-Sorten analysiert. Coca-Cola Light soll eine stärkere Zitrusnote haben und wesentlich blumiger schmecken. Coke Zero Sugar hingegen sei so ähnlich aromatisch wie die klassische Coca-Cola. Der Barkeeper entdeckt als einzige Unterscheidung zwischen Zero und der klassischen Sorte einen "grünen bitteren Nachhall" heraus, als bei der klassischen Coca-Cola mit Zucker.

Wenn ihr selbst den geschmacklichen Unterschied testen wollt:

