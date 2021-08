Schwedische Erdbeertorte: Der wohl saftigste Erdbeerkuchen der Welt

Rezept-Tipp für eine grandiose schwedische Erdbeertorte

Die Erdbeerzeit ist angebrochen und es lassen sich endlich wieder tolle Erdbeerkuchen und -torten zaubern. Damit ein wenig Torten-Abwechslung zum Kaffee auf den Tisch kommt, versuche dich doch einmal an einer wunderbaren schwedischen Erdbeertorte! Diese leckere Torte ist extrem saftig und cremig und strotzt vor köstlichen Erdbeeren. Wir erklären, wie du die leckere Erdbeertorte in wenigen Schritten zubereitest.

Schwedische Erdbeertorte: Den saftigsten Erdbeerkuchen der Welt ganz einfach zubereiten

Die schwedische Erdbeertorte kann wohl als cremigste und saftigste Erdbeertorte überhaupt bezeichnet werden - kein Wunder, in ihr stecken jede Menge Erdbeeren und dazu noch köstliche Erdbeersahne. Die Zubereitung ist nicht komplett anspruchslos und vereinnahmt auch ein bisschen Zeit, das Ergebnis kann sich jedoch sehen und vor allem schmecken lassen! Wir erklären, wie die köstliche schwedische Erdbeertorte Schritt für Schritt zubereitet werden kann.

Zutaten für den Biskuitteig:

6 Eier (Größe M)

190 g Zucker

130 g Mehl

100 g Speisestärke*

1 TL Vanille-Extrakt*

circa 8 g Backpulver

Zutaten für die Füllung aus Erdbeeren, Sahne und Erdbeersahne und Dekoration:

900 g reife Erdbeeren

750 ml Schlagsahne

3 EL Sahnesteif*

3 EL Zucker

1 EL Speisestärke

2 gestrichene EL Johannisbrotkernmehl* (wahlweise Xanthan*)

3 EL gehackte, ungesalzene Pistazien*

eventuell saisonale essbare Blüten

Zutaten für die Pudding-Schicht:

500 ml Milch

2 Eigelb (Größe M)

50 g Zucker

40 g Speisestärke

2 TL Vanille-Extrakt

Tipp für "Faule": Fertig-Puddingpulver* tut's auch - einfach dieselbe Menge (für 500 ml Milch) nach Packungsanleitung zubereiten

Außerdem benötigst du für die Zubereitung:

runde Spring-Backform* mit hohem Rand (Durchmesser: 20 cm)

Rührschüssel

Küchenwaage*

Sieb

Topf

Handrührgerät* oder Küchenmaschine*

Backpapier* oder eine Dauerbackfolie*

Küchenspatel*

Draht*

Tipp: Diese Erdbeertorte lässt sich auch super mit dem Thermomix* zubereiten!

Rezept: So bereitest du die saftige schwedische Erdbeertorte zu

Zubereitung der Böden: Im ersten Schritt wird der Boden der Springform mit Backpapier oder der Dauerbackfolie belegt und der Backofen auf 180 °C Ober-/Unterhitze (160 °C Umluft) vorgeheizt. Im Anschluss werden die Eier zusammen mit dem Zucker im warmen Wasserbad schaumig geschlagen, das Wasserbad sollte etwa 40 °C warm sein. Dann nochmal für einige Minuten ohne das Wasserbad mit dem Rührgerät rühren. Dann wird das Mehl mit der Stärke und dem Backpulver vermischt und mithilfe eines Küchenspatels unter die Zucker-Ei-Masse gehoben. Den Teig gleichmäßig in die Backform gießen und für etwa 35 Minuten im Backofen backen. Nach dem Backen den Kuchen in der Form auskühlen lassen und dann vorsichtig entfernen. Boden umdrehen und mithilfe eines Drahts den Boden in drei gleich große Böden schneiden. Vor der weiteren Verarbeitung sollten die Böden noch einmal mehrere Stunden ruhen dürfen, damit sie fester werden. Zubereitung der Vanille-Pudding-Schicht: Haben die Böden einige Stunden geruht, geht es an die Zubereitung der Pudding-Schicht. Entweder Sie bereiten den Pudding mithilfe eines Fertig-Pulvers zu, oder du versuchst es so: Zuerst die zwei Eigelbe zusammen mit dem Zucker mit dem Rührgerät etwa ein bis zwei Minuten schaumig schlagen. Die Stärke wird in etwas kalter Milch glatt gerührt und dann unter die Ei-Zucker-Masse rühren. Die Milch wird erhitzt, vom Herd genommen und langsam Schritt für Schritt in die Ei-Masse gerührt - dabei ist es wichtig, ständig weiterzurühren, helfende Hände können hierbei von Vorteil sein. Das Milch-Ei-Gemisch wieder auf dem Herd erhitzen und so lange rühren, bis es andickt - am besten eignet sich hierfür ein beschichteter Topf*. Darauf Acht geben, dass der Pudding nicht anbrennt. Vanille-Extrakt hinein rühren und Pudding durch ein Sieb streichen, damit er besonders fein wird. Dann auf den untersten Boden, um den der Rand der Springform oder ein Tortenring* gelegt wird, geben und gleichmäßig verstreichen. Dann folgt die Zubereitung der Füllung mit Erdbeeren, Sahne und Erdbeersahne: Erdbeeren reinigen und Strunk entfernen. 300 Gramm der schönsten Erdbeeren zur Seite legen und 500 Gramm der restlichen Erdbeeren pürieren. Einige Esslöffel des Pürees entnehmen und die Stärke zusammen mit einem Esslöffel Wasser darin glatt rühren. Stärke-Gemisch in restliches Püree geben und auf dem Herd erhitzen, etwa drei Minuten köcheln lassen, bis die Stärke das Püree gebunden hat. Dann das Johannisbrotkernmehl in das Püree geben und abkühlen lassen - wenn das Püree Zimmertemperatur erreicht hat, in den Kühlschrank stellen. Die Schlagsahne mit dem Sahnesteif und dem Zucker fest schlagen und kühl stellen. Ein Viertel davon unter das Erdbeerpüree heben und somit die leckere Erdbeersahne zaubern. Tortenböden stapeln: Zweiten Boden auf die Pudding-Schicht des ersten Bodens legen. Darauf wird die Erdbeersahne gestrichen und der dritte Boden darauf gelegt. Auch auf den dritten und obersten Boden wir noch einmal eine Schicht Erdbeersahne gestrichen. Dann kommt die Torte erst einmal für zwei Stunden in den Kühlschrank. Garnieren: Zum Schluss folgt die Dekoration der schwedischen Erdbeertorte. Hierfür die übrig gebliebenen 100 Gramm der Erdbeeren hacken oder sehr fein schneiden und mit der Hälfte der restlichen Schlagsahne und etwas Bindemittel (Johannisbrotkernmehl oder Xanthan) vermengen. Das Erdbeer-Sahne-Gemisch auf den Rand streichen, die übrig gebliebene Schlagsahne oben auf der Torte verteilen. Zum Schluss die Torte mit den Erdbeeren und den gehackten Pistazien (und gegebenenfalls mit essbaren Blüten) dekorieren und schmecken lassen!

Tipp: Diese schwedische Erdbeertorte kann auch super einfach mit dem Thermomix zubereitet werden. Warum der Thermomix die einzig wahre Küchenmaschine ist, liest du in unserem Artikel.

