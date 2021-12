Diese Gemüse- und Obstsorten solltest du immer ohne Schale essen

Die Schale ist eine geniale Erfindung der Natur. Sie schützt Früchte und Obst und sorgt dafür, dass alles gut verpackt ist. Doch welche Gemüsesorten und welches Obst kann man eigentlich mit Schale essen und warum?

Bei Kartoffeln sollte man lieber auf die Schale verzichten. Sie enthält den Giftstoff Solanin, welcher die Knollen vor Fressfeinden schützen soll. Solanin kommt insbesondere in der Kartoffelschale vor, aber auch in grün gewordenen Kartoffeln, den sogenannten "Augen" und den Keimen findet sich Solanin. Je nach Empfindlichkeit des Körpers und der aufgenommenen Menge können Kopfschmerzen, Durchfall oder Erbrechen die Folge sein.

Tatsächlich kann man bei den meisten Gemüsesorten die Schale bedenkenlos mitessen. Es liegt vielmehr an der Härte oder dem Geschmack, dass sie nicht mitgegessen wird. Weißer Spargel beispielsweise wird grundsätzlich ohne Schale gegessen, da diese sehr holzig und extrem hart ist. Grüner Spargel hingegen kann, wenn die holzigen Enden abgeschnitten wurden, auch mit Schale auf den Teller kommen.

Tomaten, Zucchini und Paprika werden generell mit Schale gegessen, außer es handelt sich um eine bestimmte Zubereitungsart (eingelegte Paprika werden oft ohne Haut verarbeitet). Wichtig ist in jedem Fall, das Gemüse vorher gut zu waschen, da sich aufgrund des Spritzens und der Pestizide Schadstoffe auf der Schale befinden können.

Generell sollte man Obst möglichst oft mit Schale zu sich nehmen. Dicht unter der Schale sitzen die meisten Nährstoffe wie Vitamine und sekundäre Ballaststoffe. Viele Obstsorten können ganz ohne Bedenken mit Schale gegessen werden. Dazu gehört unter anderem Kern- und Steinobst: Birnen, Äpfel, Pfirsiche und Aprikosen.

Kleiner Funfact: In Neuseeland wird sogar die Kiwi mit Schale gegessen. Für uns Europäer ist die pelzige Haut jedoch sehr gewöhnungsbedürftig. Zitrusfrüchte sollte man in den meisten Fällen lieber ohne Schale genießen, da die meisten Sorten mit Pestiziden behandelt wurden. Dazu zählen Limetten, Orangen, Zitronen und Grapefruits. Andere Obstsorten können wiederum aufgrund ihrer harten, ledrigen und ungenießbaren Schale nicht komplett gegessen werden. Das gilt insbesondere für Melonen, Granatäpfel, Papayas und Bananen.

Fazit: Wer gerne Obst und Gemüse mit Schale essen möchte, sollte zu Bioprodukten greifen und alles sorgfältig waschen. Dann bekommt man die meisten Vitamine und den besten Geschmack!

Artikel enthält Affiliate Links

*Hinweis: In der Redaktion sind wir immer auf der Suche nach nützlichen Produkten für unsere Leser. Es handelt sich bei den in diesem Artikel bereitgestellten und mit einem Einkaufswagen-Symbol beziehungsweise einem Sternchen gekennzeichneten Links um sogenannte Affiliate-Links/Werbelinks. Wenn Sie auf einen dieser Links klicken und darüber einkaufen, bekommen wir eine Provision vom Händler. Für Sie ändert sich dadurch nichts am Preis. Unsere redaktionelle Berichterstattung ist grundsätzlich unabhängig vom Bestehen oder der Höhe einer Provision.