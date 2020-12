Amaryllis: exotische Blüten zur Weihnachtszeit

Wachstumsphase - Pflege nach der Blütezeit

Nachdem die Blüten verwelkt sind, schneidet man die Stängel ab. Meistens ist im Februar/März die Blütezeit beendet und es beginnt die Wachstumsphase der Amaryllis. Bei regelmäßigem Gießen bilden sich nun die Blätter und die Pflanze kann aller 14 Tage mit etwas Flüssigdünger gedüngt werden. Da die Zwiebel jetzt ihre Nährstoffreserven für die neue Blütezeit anlegt, ist das Düngen sehr wichtig und sollte nicht vergessen werden. Sobald keine Fröste mehr zu erwarten sind bzw. nach den Eisheiligen, darf die Amaryllis auch nach draußen in den Garten oder auf den Balkon. Vermeiden sollte man nur zu starke Sonneneinstrahlung, damit die Blätter nicht verbrennen. Die Wachstumsphase der Amaryllis dauert bis ca. Anfang August.

Ruhephase der Amaryllis - Gießen einstellen

Im August beginnt die Ruhephase der Amaryllis, es wird kaum noch gegossen und das Düngen der Zwiebelpflanze muss eingestellt werden. Wie in der Heimat der subtropischen Pflanze, setzt nun die Trockenperiode ein, die Blätter werden welk und können abgeschnitten werden. Die Zwiebel wird in der Ruhephase trocken und möglichst kühl und dunkel bei Temperaturen um die 15 Grad gestellt. Ab November kann die Amaryllis in neue Erde eingetopft werden. Sie wird nur leicht angegossen und wieder an einen warmen und hellen Ort gebracht. Die Treiberei der Amaryllis beginnt von neuem und in einigen Wochen erscheint die neue Blüte.