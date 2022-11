Günstiges Weihnachtsmenü: So könnt ihr trotz Preissteigerungen feierlich schlemmen

Weniger Geld ausgeben im Supermarkt

Der Heiligabend rückt langsam näher und es wird Zeit das Weihnachtsmenü zu planen. Wichtig ist dabei, dass das Essen sowohl lecker als auch günstig ist. Denn aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten in diesem Jahr planen viele Haushalte an Weihnachten weniger auszugeben. Wie ihr mit einigen Tricks eine Menge Geld sparen könnt und trotzdem nicht auf ein besinnliches Weihnachtsessen verzichten müsst, zeigen wir euch hier.

Sparen im Supermarkt

Zu aller erst möchten wir euch ein paar Einkaufstipps mit auf den Weg geben. Denn bereits im Supermarkt könnt ihr einiges an Geld sparen, wenn ihr auf diese Dinge achtet. Kauft ihr Lebensmittel wie Butter, Quark oder Nudeln, gibt es oft eine große Auswahl an unterschiedlichen Marken. Hier lohnt es sich, auf die Eigenmarke des Supermarkts zurückzugreifen. Diese ist oft billiger, weist in der Regel aber keine Qualitätsunterschiede auf.

Auch an der Obst- und Gemüsetheke könnt ihr etwas tun, um euren Geldbeutel nicht zu stark zu belasten. Der wichtigste Tipp ist in diesem Fall saisonale und regionale Lebensmittel zu kaufen. Denn diese müssen nicht über viele Kilometer angeliefert werden, wodurch die Transportkosten geringer sind. Im Dezember bedeutet das, dass unter anderem Rosenkohl, Lauch oder Grünkohl zum kleinen Preis erhältlich sind. Möchtet ihr das ganze Jahr über informiert sein, welches Gemüse gerade in Franke wächst, findet ihr hier unseren praktischen Saisonkalender.

Zuletzt dürfen auch Rabattaktionen oder Sonderangebote nicht vernachlässigt werden. Der erste Schritt, um keine Schnäppchen mehr zu verpassen, ist der Blick in das Prospekt deines Lieblingssupermarkts. Hier findest du viele Aktionen und Angebote, durch die du Geld sparen kannst. Außerdem sind Prospekte eine tolle Möglichkeit, um die Preise mehrerer Geschäfte zu vergleichen. So findest du immer die billigste Version der benötigten Lebensmittel.

Zu Hause spart es sich am besten

Manchmal ist es gar nicht nötig überhaupt einkaufen zu gehen, da die Zutaten bereits im Haus oder im eigenen Garten zu finden sind. Vielleicht habt ihr ja noch ein paar Kirschen oder Pflaumen vom Sommer in der Tiefkühltruhe, aus denen ihr ein leckeres Dessert zaubern könnt. Zudem eignet sich auch eingemachtes Obst wunderbar als Nachspeise. Weitere Lebensmittel wie Kartoffeln oder Äpfel aus eigenem Anbau lassen sich gut in der Vorratskammer lagern und an Weihnachten weiterverarbeiten.

Neben selbst anbauen ist auch selbst zubereiten eine tolle Möglichkeit, um Geld zu sparen. Besonders wenn viele Gäste zu Besuch kommen und ihr große Mengen an Essen benötigt, hilft es auf Fertigprodukte zu verzichten. Speisen, die sich dafür besonders eignen, sind Blaukraut oder Klöße.

Eine hohe Anzahl an Gästen bedeutet zunächst auch, dass ihr mehr für Essen ausgeben müsst. Jedoch kann viel Weihnachtsbesuch auch ein Vorteil sein. Nämlich, wenn ihr diesen bittet, eine Kleinigkeit mitzubringen. So können zum Beispiel teurere Getränke wie Wein oder die Nachspeise von deinen Gästen mitgebracht werden. Auf diese Weise kannst du zum einen Geld sparen, zum anderen hast du am Weihnachtsabend weniger Stress bei der Zubereitung des Menüs.

Das perfekte Weihnachtsmenü

Neben all den Tipps für Einkauf und Zubereitung, haben wir natürlich auch noch einen Menüvorschlag für euch. Hierbei beschränken wir uns auf drei Gänge, um unnötige Ausgaben zu vermeiden. Den Anfang macht unsere cremige Kartoffel-Lauch-Suppe. Zubereitet aus nur wenigen Zutaten, die auch im Winter gut zu bekommen sind, ist sie der ideale Start in den Weihnachtsabend.

Als Hauptgericht gibt es einen Weihnachtsklassiker, der erfreulich kostengünstig ist. Würstchen mit Kartoffelsalat sind im Vergleich zu Gans oder Ente weniger aufwendig, sorgen aber trotzdem für weihnachtliche Stimmung. Als Alternative lohnt es sich außerdem über ein vegetarisches Hauptgericht nachzudenken, da an Weihnachten besonders das Fleisch teuer ist.

Unser Vorschlag für den letzten Gang ist ein Spekulatius-Schichtdessert mit Himbeeren. Die Himbeeren könnt ihr dabei gerne mit Obst aus dem eigenen Garten ersetzen. Damit ist das Weihnachtsmenü fertig geplant. Jetzt fehlen eigentlich nur noch ein paar Plätzchen, um in Weihnachtsstimmung zu kommen. Tipps, Tricks sowie weitere Lieblingsrezepte findest du hier.

