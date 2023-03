Deutschland vor 56 Minuten

Spiele-Rezension

Spiele-Test "Mountains": Stempel-Jagd für junge Gipfelstürmer

Wer in die Berge will, der braucht eine gute Ausrüstung. Und je anspruchsvoller die Route ist, desto aufwändiger ist die notwendige Ausstattung. Bei dem Brettspiel „Mountains“ geht es darum, seine Expedition so auszurüsten, dass die Touren gelingen und schließlich möglichst viele Stempel im Gipfelbuch prangen. Wir haben Kompass, Petroleumlampe und Steigeisen gepackt und uns auf den Weg ins Gebirge begeben.