Spiele-Test "Kipp mir Saures": So spektakulär kann eine Bonbon-Firma sein

Kipp mir Saures : Rezension des bonbonbunten Familienspiels

: Rezension des bonbonbunten Familienspiels So funktioniert die Naschwerk-Fabrikation mit dem Kipp-Mechanismus

Infos, Bewertung und Fazit

Am Anfang steht die Arbeit: Vor dem ersten Spiel von "Kipp mir Saures" muss die Runde erst einmal eine Bastel-Session einlegen und eine Naschwerkfabrik aufbauen, die als Würfelmaschine dient. Dieser Eyecatcher ist das Highlight für Kinder, die sich an der Bonbon-Produktion beteiligen. Das Naschwerk aus Karton enthält eine kupferfarbene Aromaröhre, eine silberne Formröhre und eine goldene Packröhre. Der Clou an dem innerhalb von 20 bis 30 Minuten zusammengebauten Gerät ist die Beweglichkeit der Röhren. Sie sind an einer Welle befestigt und drehbar. Sie lässt sich für künftige Partien übrigens leicht auseinander- und wieder zusammenbauen, der Bastelaufwand ist einmalig.

Wie spielt sich Kipp mir Saures?

Jede*r Mitspieler*in besitzt anfangs neun Würfel in drei Größen und drei Farben. Dann werden acht Karten mit Aufgaben in einer Auslage aufgedeckt. Weiter liegen drei Steinchen-Haufen mit Aromen für Lichttrüffel, Wolkendrops und Feuerkaramellen bereit.

Im Spielverlauf werfen die Mitspielenden im Uhrzeigersinn nacheinander einen ihrer Würfel nach Belieben in eine der drei Röhren. Zunächst geschieht dabei nichts. Doch irgendwann bekommt eine Röhre das Übergewicht, und unter lautem Hallo aller, die schon gespannt diesen Moment herbei gefiebert haben, kippt sie ihren Inhalt aus und die Würfel rollen in eine Schale.

Mit diesem Würfelergebnis versuchen dann die Mitspielenden nacheinander, ihre jeweilige Aufgabe zu erfüllen.

Das passiert, wenn die Röhren kippen:

Kippt die kupferfarbene Aromaröhre , dann darf als Erstes die/der, welche/r die Röhre zuletzt befüllt hat, einen der Würfel aus der Schale nehmen und entsprechend der Augenzahl Aromen vom Vorrat nehmen. Beim blauen Würfel sind das Wolkendrops, beim roten Feuerkaramellen oder beim gelben Lichtdrops. Dann nimmt der/die Nächste einen Würfel und sucht sich die dazu passenden Aromen, und so geht es reihum, bis alle Würfel verteilt sind.

, dann darf als Erstes die/der, welche/r die Röhre zuletzt befüllt hat, einen der Würfel aus der Schale nehmen und entsprechend der Augenzahl Aromen vom Vorrat nehmen. Beim blauen Würfel sind das Wolkendrops, beim roten Feuerkaramellen oder beim gelben Lichtdrops. Dann nimmt der/die Nächste einen Würfel und sucht sich die dazu passenden Aromen, und so geht es reihum, bis alle Würfel verteilt sind. Kippt die silberne Röhre , lautet die Aufgabe, sich einen Würfel zu nehmen und entsprechend seiner Farbe eine beliebige Formkarte aus der Auslage zu holen. Sind alle Würfel erneut verteilt, wird die Kartenauslage aufgefüllt und jeder wirft wieder reihum einen seiner Würfel in eine beliebige Röhre. Anfangs konzentrieren sich alle auf die Aromaröhre, denn jeder braucht für die Produktion diese bunten Steinchen. Doch im Laufe des Spiels ändert sich das. Die einen wollen möglichst schnell, dass die mittlere Röhre kippt, ein*e andere*r ist schon so weit, dass er die Packröhre mit Würfeln füllt.

, lautet die Aufgabe, sich einen Würfel zu nehmen und entsprechend seiner Farbe eine beliebige Formkarte aus der Auslage zu holen. Sind alle Würfel erneut verteilt, wird die Kartenauslage aufgefüllt und jeder wirft wieder reihum einen seiner Würfel in eine beliebige Röhre. Anfangs konzentrieren sich alle auf die Aromaröhre, denn jeder braucht für die Produktion diese bunten Steinchen. Doch im Laufe des Spiels ändert sich das. Die einen wollen möglichst schnell, dass die mittlere Röhre kippt, ein*e andere*r ist schon so weit, dass er die Packröhre mit Würfeln füllt. Denn kippt diese goldene Röhre, dann ist es an der Zeit, die Bonbons zu verpacken. Allerdings muss man eine Formkarte und die entsprechend geforderte Anzahl von Aromen besitzen. Ist dies der Fall und in der Schale liegt ein Würfel in der Farbe der Süßigkeit, so dient dieser dazu, die Produktion abzuschließen und diese Kamelle zu verpacken und zur Seite zu legen. Sobald der/die Erste fünf Bonbonpackungen eingewickelt hat, ist das Spiel zu Ende und wird ausgewertet.

Bestseller-Urkunden gibt es für die meisten Packungen einer Farbe, das gibt ebenso Extra-Punkte wie geschafften Supermischungen. Und sowieso bringt jede fertige Packung die aufgedruckte Zahl an Punkten ein.

Den Mittelpunkt von Kipp mir Saures bildet unbestreitbar die einzigartige Würfelmaschine. Durch gutes Merken, wie viele Würfel bereits in einer Röhre sind, lässt sich nach einiger Übung einigermaßen abschätzen, Würfel welcher Größe nötig sind, damit sie kippt und welche Würfel herausrollen werden. Liegen vor einem Formkarten in Rot, benötigt man auf jeden Fall rote Aromen, um die Produktion fertigzustellen. Also wirft man Würfel um Würfel in die Aromaröhre, damit sie endlich kippt. Denkt man, es fehlt nicht mehr viel, reicht ein kleiner und damit leichter Würfel, am besten in Rot, weil man schließlich Feuerkaramellen produzieren will und dann auf jeden Fall mindestens ein roter Würfel ausgekippt wird.

Infos und Fazit

Ältere Kinder können wie Erwachsene versuchen, die Aufgaben strategisch zu meistern. Wenn kleinere Kinder mitspielen, haben sie den größten Spaß am Würfel in die Röhre werfen und am Jubeln, wenn die Röhre das Übergewicht bekommt und kippt, werden aber die taktischen Anforderungen des Spiels nicht verstehen. Daher ist die Altersangabe ab 8 Jahren gerechtfertigt – obwohl die knallbunte Box, die Illustration und auch die restliche Aufmachung eigentlich ein noch jüngeres Publikum ansprechen.

Bunt, kindgerecht gestaltet, hochwertig ausgestattet und mit einem originellen Mechanismus (hier sogar im Wortsinn) versehen: Kipp mir Saures ist mit seinem in dieser Form noch nie dagewesenen Bonbonwerk ein typisches Zoch-Produkt. Und die Idee, anstatt mit Händen oder Bechern mit Kippröhren zu würfeln, hat Bewunderung verdient. Das findet auch die Jury des Österreichen Spielepreises, die Kipp mir Saures vor kurzem in der Kategorie Familienspiel ausgezeichnet hat. Zur Wahrheit gehört aber auch: Würde man die kippbaren Röhren weglassen (was theoretisch problemlos möglich wäre), würde „nur“ ein nettes Würfelspiel mit Bonbon-Produktion als Thema übrig bleiben.

Infos zu Kipp mir Saures im Überblick: Spieleranzahl: 2 bis 4 Altersempfehlung: ab 8 Dauer: 45 Minuten Verlag: Zoch Autor: Emmanuel Albisser

Pro Bewegliches Würfelwerk als zentrales Element Auskippen der Würfel toller Spannungsmoment mit einer Prise strategischen Denkens spielbar

Contra Optik zielt zu sehr auf junges Publikum ab Ablauf für jüngere Kinder zu anspruchsvoll

Redaktionswertung: 8 von 10 Punkten

Fazit: Kurzweiliges Würfelkippen mit spektakulärer Mechanik - Kipp mir Saures ist ein gelungenes Familienspiel, bei dem große und (nicht allzu) kleine Fabrikarbeiter*innen zuckersüße Spielestunden erleben.

Mehr zum Thema:

Transparenzhinweis: Für das Testen des Spiels hat uns der Verlag ein Rezensionsexemplar ohne weitere Auflagen zur Verfügung gestellt.