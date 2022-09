Nach dem Tankrabatt: Diese Portale und Apps verraten dir, wo der Sprit am günstigsten ist

Spritpreise: Autofahrer müssen sich ab September 2022 wieder auf höhere Kosten einstellen

Autofahrer müssen sich ab September 2022 wieder auf höhere Kosten einstellen Tankrabatt endet: Preise schnellen am 1. September in die Höhe

Preise schnellen am 1. September in die Höhe Tipps zum Geldsparen : Wann die Preise an Tankstellen besonders niedrig sind

: Wann die Preise an besonders niedrig sind Benzin und Diesel: Online-Portale helfen beim Preisvergleich

Die Spritpreise sind seit 1. September wieder extrem hoch. Der Tankrabatt - eine der Maßnahmen aus dem Entlastungspaket der Bundesregierung - endete mit dem Monat August. Autofahrer*innen müssen an der Zapfsäule jetzt wieder tief in die Tasche greifen. Eine Trendumkehr ist nicht zu erwarten - im Gegenteil. Umso wichtiger wird es für viele Autofahrer*innen, die Preisunterschiede an den Tankstellen auszunutzen. Es gibt einige Apps und Websites, die dir verraten, wann der Sprit wo am günstigsten ist.

Geld sparen beim Tanken: Wo bekomme ich meinen Sprit am günstigsten?

Verschiedene Internetportale und App-Anbieter bieten Nutzern Informationen darüber an, wo die Spritpreise derzeit am niedrigsten sind. Die "Markttransparenzstelle für Kraftstoffe" des Bundeskartellamtes stellt auf seiner Seite verschiedene Verbraucher-Portale vor, die zuverlässig über die Preisunterschiede an Tankstellen in der Region informieren. Darunter finden sich bekannte Anbieter wie der ADAC oder clever-tanken.de - aber auch verschiedene unbekanntere Anbieter.

Mit dem Vergleich von Spritpreisen an Tankstellen lassen sich pro Tankfüllung durchaus mehrere Euros sparen - einen größeren Effekt haben jedoch andere Maßnahmen. So hat Rainer Zeltwanger, Vorsitzender des Bundesverbands deutscher Fahrschulunternehmer (BDFU), fünf Tipps für Autofahrer, die Benzin sparen wollen.

Die Spritpreis-Apps und Websites beziehen ihre Daten in Echtzeit von der Markttransparenzstelle des Bundeskartellamts. Die Mineralölkonzerne müssen jede Preisänderung bei ihren knapp 15.000 Tankstellen in Deutschland der Behörde mitteilen - und das sofort. Die Behörde wiederum gibt die Daten schnell an App-Anbieter weiter.

Tank-Apps: So funktionieren sie

Die Apps funktionieren im Prinzip alle gleich: Du kannst deinen Standort eingeben oder dich per GPS von der App tracken lassen - dann erkennt sie direkt, wo genau du dich befindest. Meist kannst du dann noch direkt deine Spritsorte wählen.

Sehr schnell zeigt dir die App dann die günstigsten Tankstellen in deiner direkten Umgebung an. Oft gibt es sogar eine Funktion, die dir den Tagestrend zeigt. Dann weißt du sofort, ob es sich lohnt mit der Tankfüllung noch einige Stunden zu warten. Die beliebtesten Tank-Apps für Android und Apple sind: "mehr-tanken", "clever-tanken" und "ADAC-Spritpreise". Jede App hat unterschiedliche Zusatzfunktionen. Wenn du dich bei einer App für ein Abo-Modell entscheidest, sparst du dir die Werbung.

