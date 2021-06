Der Sommer ist Fahrradsaison: Warum ein Helm so wichtig ist

Gerade im Sommer nutzen viele wegen den warmen Temperaturen das Fahrrad - doch das birgt auch Risiken: Denn egal welchen Unfall es eventuell geben wird - als Fahrradfahrer ist man immer im Nachteil.

Eine Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV), die zusammen mit dem Institut für Rechtsmedizin München und dem Universitätsklinikum Münster herausgegeben wurde, ergab 2013, dass von 117 tödlich verunglückten Radfahrern nur sechs einen Helm trugen. Über 50 Prozent der getöteten Radfahrer starben an einem Schädel-Hirn-Trauma. Das war das Ergebnis einer Studie der Unfallforschung der Versicherer (UDV), die zusammen mit dem Institut für Rechtsmedizin München und dem Universitätsklinikum Münster dies untersuchten.

Doch oft hapert es schon beim Kauf: Welche Helme taugen was und welche nicht?

Bei Sturzhelmen gibt es unterschiedliche Technologien wie die Hardshell oder die In-Mold Technologie. Auch beim Verwendungszweck sollte man sich Gedanken machen: Denn Helme werden ganz dem entsprechendem Einsatzzweck entworfen. So haben beispielsweise Mountainbike-Helme einen grundlegenden anderen Aufbau als BMX-Helme.

Auf der Seite Warenvergleich.de finde Sie eine detaillierte Auflistung der besten Helme für die unterschiedlichen Einsätze. Auch Stiftung Warentest hat dazu einen Artikel veröffentlicht.

Beim Kauf sollten Sie sich genau überlegen, wofür der Helm gebraucht wird und unter welchen Umständen Sie ihn tragen werden. Generell gilt: Vorsicht ist besser als Nachsicht! Bevor Sie also keinen aufziehen, ziehen Sie wenigstens irgendeinen auf.

Auch interessant: Kopfhörer beim Fahrradfahren: Was sagt das Gesetz? Was ist erlaubt und was verboten?

