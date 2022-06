Ein 15 Jahre alter Junge wurde am 10. Juni aus einer Jugendhilfeeinrichtung in Weißenstadt im Fichtelgebirge als vermisst gemeldet. Umfangreiche Suchmaßnahmen liefen zunächst ins Leere. Die Polizei hatte nach eigenen Angaben auch im früheren sozialen Umfeld des Jugendlichen in einem angrenzenden Bundesland nach ihm gesucht.

Am Dienstag (21. Juni 2022) konnten die Beamten Entwarnung geben. Der 15-Jährige wurde bereits am 16. Juni wohlbehalten in den Niederlanden aufgegriffen. Die Polizei Wunsiedel bedankte sich ausdrücklich für die Mithilfe aus der Bevölkerung. Die Hinweise hätten wesentlich dazu beigetragen, dass der Vermisster gefunden wurde.

Vorschaubild: © Christopher Schulz