Badeverbot am Weißenstädter See: Das Landratsamt Wunsiedel warnt Schwimmer und andere Badegäste vor einem Befall mit Blaualgen. Diese sind als grün-braune Schlieren oder Matten auf der Wasseroberfläche zu sehen und haben sich im See derart stark ausgebreitet, dass das Gesundheitsamt die Sicherheitsmaßnahmen verschärfen muss.

Bereits am 22. August hatte die Behörde eine Badewarnung ausgesprochen, ab sofort gilt aber sogar ein komplettes Badeverbot. Bei erneuten Kontrollen sei eine "deutlich intensivierte grün-blaue Trübung durch Cyanobakterien" festgestellt worden, erklärt das Landratsamt. Die Toxin-Bestimmung im Labor habe zudem auch einen Anstieg der Konzentration von Cyanotoxinen bestätigt.

Blaualgen im Weißenstädter See: Landratsamt verkündet Badeverbot

Anhand der gemessenen Sichttiefe sei von einer Belastung des gesamten Sees auszugehen. Damit bestehe für Schwimmer und Badende keine Möglichkeit mehr, unbelastete Stellen zum Baden zu finden. Es müsse mit hoher Wahrscheinlichkeit von einer Gesundheitsgefährdung ausgegangen werden.

Unsere Top-Nachrichten des Tages für deinen schnellen Überblick am Abend. Nichts verpassen mit dem Top-Themen Newsletter täglich um 18 Uhr Mit deiner Registrierung nimmst du die Datenschutzerklärung zur Kenntnis

Die Bakterien und Toxine können unter anderem Haut- und Schleimhautreizungen, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall sowie Atemwegsbeschwerden und allergische Reaktionen auslösen. Die Situation am Weißenstädter See wird von den Mitarbeitern des Gesundheitsamtes regelmäßig überprüft. Die Stadt Weißenstadt wurde bereits vom Gesundheitsamt informiert und gebeten, das Badeverbot an den Zugängen zum See auszuschildern.

Vorschaubild: © Ramona Schirner/infrankenpix