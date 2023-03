Wie bei vielen anderen kommunalen Einrichtungen, Betrieben und Verwaltungen in Bayern wird am Dienstag (21. März 2023) auch in Würzburg zum Warnstreik aufgerufen. Die Stadtreiniger mit den Abfalldiensten, der Straßenreinigung und dem städtischen Fuhrpark sind am Dienstag (21. März 2023) und Mittwoch (22. März 2023) davon betroffen.

Wie die Stadt Würzburg mitteilt, können die Abfalldienste der Stadtreiniger durch den Warnstreik nicht entsprechend dem Abfallkalender durchgeführt werden. Im Bereich der Containerabfuhr existiert ein Notdienst, der jedoch lediglich für die Entsorgung von Müll in Kliniken und Pflegeheimen ausgelegt ist.

Was es zu beachten gilt:

In der Altstadt erfolgt die Abfuhr des Restabfalls nur teilweise, der Bioabfall wird nicht abgeholt.

erfolgt die Abfuhr nur teilweise, der wird nicht abgeholt. In Versbach fällt die Abfuhr des Altpapiers und des Bioabfalls komplett aus.

fällt die Abfuhr des und des komplett aus. Die Grüngutsammlung kann teilweise durchgeführt werden.

kann teilweise durchgeführt werden. Die Abfuhr der Gelben Säcke ist vom Warnstreik nicht betroffen.

Die mobile Sperrabfallerfassung wird nach den vereinbarten Terminen durchgeführt.

wird nach den vereinbarten Terminen durchgeführt. Die durch den Streik nicht gekehrten Straßenzüge in den einzelnen Stadtteilen wird die Straßenreinigung - soweit möglich - in den nächsten Tagen nachholen.

Bei Notfällen kann das Kundenbüro der Stadtreiniger unter der Telefonnummer 09 31/37-44 44 kontaktiert werden.