Seit dem April dieses Jahres haben die Würzburger Malteser einen neuen Herzenswunsch-Krankenwagen, der Menschen einen manchmal "letzten Wunsch" erfüllen kann. Die Erfüllung dieser Herzensangelegenheit bedeutet für die Menschen, noch einmal für ein paar Stunden aus den eigenen vier Wänden, dem Krankenhaus oder dem Hospiz herauszukommen und etwas persönlich Wichtiges zu erleben oder zu Ende zu führen.

Wegen der Corona-Pandemie war es den Maltesern lange nicht möglich, Herzenswünsche zu erfüllen. „Leider konnten wir corona-bedingt bis Juli überhaupt keine Fahrten durchführen“, erzählt Joachim Gold, ehrenamtlicher Stadtbeauftragter. Doch jetzt absolvierte der neue Wagen seine Jungfernfahrt. Endlich konnte der erste Herzenswunsch erfüllt werden.

Herzenswunsch einer schwer kranken 11-Jährigen erfüllt

Die elfjährige Leticja aus Oldenburg besuchte ihre Großeltern in Stuttgart, wo sie plötzlich zusammenbrach. Im Krankenhaus wurde dann ein Hirntumor mit gleichzeitiger Hirnblutung festgestellt und die Elfjährige musste sofort operiert werden. Als Leticja wieder transportfähig war, sollte sie zurück nach Hause gefahren werden. Doch auf der Fahrt von Stuttgart nach Oldenburg hatte der Krankenwagen einen Unfall in der Nähe von Würzburg und Leticja "strandete" zusammen mit ihrer Mutter im Juliusspital - zum Glück blieben bei dem Unfall alle Beteiligten unverletzt. Am selben Tag noch - es war der 1. August - organisierten die Malteser kurzfristig ein ehrenamtliches Team, das Leticja ihren Herzenswunsch erfüllen konnte: nämlich endlich wieder nach Hause zu kommen.

Kleine Helferin mit großem Herz. Auch die siebenjährige Lena, Tochter einer Malteserhelferin aus der Herzenswunsch-Gruppe, hatte von Leticjas Schicksal gehört und wollte ihr etwas Gutes tun. Spontan brachte sie eine bunte Kuscheldecke und eine Glücksbox mit lauter Leckereien in der Malteserwache vorbei, „damit das kranke Mädchen die lange Fahrt gut übersteht“.

Würzburg: Herzenswunsch-Krankenwagen Malteser Hilfsdienst e.V.

Der Herzenswunsch-Krankenwagen ist zwar medizinisch, sowie technisch ausgestattet und fachlich besetzt wie jeder andere Krankenwagen auch, aber um eine Wohlfühl-Atmosphäre für die Patienten zu schaffen, hat der Wagen einige Besonderheiten. Im Krankenwagen sind die medizinischen Geräte verdeckt, es gibt eine Klimaanlage, eine gut gefederte Trage, einen Sternenhimmel und sogar eine Musikanlage, mit der der Patient seine Lieblings-Musik hören kann. Es wird alles dafür getan, dass sich der Patient auf seiner Reise wohlfühlt und nicht das Gefühl hat, in einem Krankenwagen unterwegs zu sein. Der Wagen bringt die Menschen dorthin, wo sie alleine nicht mehr hinkommen und das in einem schönen Ambiente.

Der Herzenswunsch-Krankenwagen ist auf Spenden angewiesen

Sie haben einen Herzenswunsch, den Sie sich noch erfüllen möchten oder Sie kennen jemanden und möchten der Person helfen, sich einen letzten Herzenswunsch zu erfüllen? Dann können Sie sich bei den Maltesern melden: Telefonisch unter der Nummer 0931/4505-227 oder per E-Mail unter hospiz-wue@malteser.org

Um möglichst vielen Menschen einen letzten Herzenswunsch erfüllen zu können, sind die Malteser auf finanzielle Unterstützung angewiesen, denn das Projekt ist nur durch Spenden finanziert. So können Sie die Malteser unterstützen: Spendenkonto bei der PaxBank eG, IBAN: DE22 3706 0120 1201 2223 00 mit Stichwort: Herzenswunsch-Krankenwagen

Die Malteser haben mehr als 1.030.000 Mitglieder und Fördermitglieder sowie rund 70.000 Ehren- und Hauptamtliche Mitarbeiter. Der Malteser Hilfsdienst in Deutschland ist aktiv in Erste Hilfe-Ausbildung, Sanitätsdienst, Rettungsdienst, Notfallvorsorge und Katastrophenschutz, Besuchs- und Begleitungsdienst und Hospizarbeit.