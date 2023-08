Die Temperaturen in Franken sind zwar inzwischen schon herbstlich, doch es gibt eine Chance auf eine Rückkehr des Sommers am Wochenende. Somit ist auch die Grill-Saison noch nicht gänzlich vorbei. Das Genuss-Magazin Falstaff hat eine Rangliste der beliebtesten Metzgereien mit dem besten Fleisch und der besten Beratung seiner Community in Deutschland und sie nach Bundesländern geordnet. Dabei konnte sich auch ein Würzburger Betrieb behaupten.

"Egal, wie häufig man sich pro Woche mit frischem oder veredeltem Fleisch versorgt, beim Metzger spielt Vertrauen eine bedeutende Rolle. Nicht ausschließlich, was Herkunft und Aufzucht der Tiere betrifft, sondern auch, was das handwerkliche Können angeht", schreibt das Gourmet-Magazin

"Welcher ist ihr Lieblingsmetzger in Bayern?": Würzburger Metzgerei Dotzel landet in den Top-10

Die Leser und Leserinnen haben diese 10 bayerischen Metzgereien in die Rangliste gewählt:

Metzgerei Nikolaus Wollmann, Augsburg Metzgerei Lohberger, Rosenheim Landmetzgerei Kuhn, Waal Edelcut, Augsburg Metzgerei Kleiber, Memmingen Feinkost Metzgerei Kleeblatt, Holzkirchen Metzgerei Boneberger, Schongau Dotzel Foodmanufaktur, Würzburg Metzgerei Georg Widl, Dorfen Metzgerei Lutz, Tutzing

Die Dotzel Foodmanufaktur am Barbarossaplatz 1 in Würzburg hat aktuell (31. August 2023) 4,2 Sterne bei 115 Google-Rezensionen. Darunter ist unter anderem zu lesen: "In der Mittagspause esse ich mittlerweile öfter bei Dotzel. Das Essen ist abwechslungsreich und es gibt vegetarische Alternativen und das beim Metzger. Diese Woche war für mich das Leberkäse-Cordon-bleu das Beste und verdient einfach eine 5-Sterne-Bewertung!" Ein weiterer Mann schreibt: "Der Inhaber hat uns super verpflegt und sehr gut bewirtet. Auch seine nette Art ist uns äußerst positiv in Erinnerung geblieben."

"Größter Leberkäs der Welt": Metzgerei amüsiert mit Rekorden

Die Metzgerei Dotzel listet auf ihrer Webseite stolz aufgestellte Rekorde aus der Vergangenheit auf. So schnitt das Team am 2. Juli 1983 den "größten Leberkäs der Welt" nach 12 Stunden Backzeit vor dem Dotzel-Haus an. Er war 2,30 mal 4 Meter groß und wog 840 Kilogramm.

Auch auf die Rekorde "die größte Original Würzburger Bratwurst" mit 17,5 Kilogramm und "die längste Bratwurstkette der Welt" mit 2098 Metern blickt das Unternehmen zurück.

Weitere Informationen über Produkte und Service finden sich auf der Webseite. Im Juni konnte ein Würzburger Eiscafé bei einer bayernweiten Umfrageüberzeugen. Weitere Nachrichten aus Würzburg haben wir in unserem Lokalressort zusammengestellt.