Ein Geschwisterpaar aus Estenfeld (Landkreis Würzburg) ist auf einer Urlaubsreise in den Vereinigten Arabischen Emiraten ums Leben gekommen. Die beiden waren gerade in Abu Dhabi unterwegs, als Opfer eines tragischen Unfalls wurden. Die Trauer in ihrer Heimat ist groß: Zahlreiche Beileidsbekundungen erreichen die Hinterbliebenen, viele Menschen gedenken der Geschwister.

Urlaubsreise für Geschwisterpaar aus Estenfeld endet tödlich - das sind die Hintergründe des Unfalls

Beide waren am 7. März 2023 gemeinsam zu Fuß in Abu Dhabi unterwegs, als gegen 18.34 Uhr in der Nähe der Scheich-Zayid-Moschee ein 79-Jähriger die Kontrolle über sein Auto verlor. Das bestätigt Tobias Knahn, Oberstaatsanwalt der Staatsanwaltschaft Würzburg, auf Anfrage. Der jordanische Staatsbürger sei aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit an einer Kreuzung zuerst mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert und dann in mehrere Fußgänger*innen gefahren. Unter diesen Fußgänger*innen waren auch die 26-jährige Fränkin sowie ihr 25-jähriger Bruder, die von dem Auto erfasst wurden und infolgedessen beide verstorben sind.

Auch die 75-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers verlor dabei ihr Leben. Vier weitere Menschen seien, so Kahn, verletzt worden. Einer davon musste aufgrund seiner Verletzungen ins künstliche Koma versetzt werden. Die Gedenkseite des Geschwisterpaares wurde seither über 26.000 Mal aufgerufen. Freunde schreiben dort über die Hintergründe der Reise. Demnach habe der 25-Jährige nur eine Woche vor dem Unfall sein Masterstudium in Stadtplanung absolviert - die Reise, die er gemeinsam mit seiner Schwester antrat, habe er sich "nicht zuletzt aufgrund seines Studiums" schon lange gewünscht.

Das Geschwisterpaar sei in den Urlaub nach Dubai geflogen und schließlich im rund 140 Kilometer entfernten Abu Dhabi verunglückt. Für die Freunde sei nur schwer zu begreifen, was passiert ist. Sie beschreiben den Verstorbenen als einen "so bescheidenen und einfach nur herzensguten Menschen." In einem anderen Eintrag heißt es: "Ich hoffe, dass du - wo auch immer du gerade bist - für dich und deine Schwester die schönste Stadt der Welt entwirfst."

