Am Sonntagmittag (18. Juni 2023) ist in einem Motorradladen mit angrenzender Werkstatt in Sankt Augustin bei Bonn ein verheerendes Feuer ausgebrochen. Eine im Inneren des Gebäudes eingesetzte Frau und ein Mann der örtlichen Feuerwehr galten zunächst als vermisst und wurden später tot aufgefunden. Weitere Einsatzkräfte wurden verletzt.

Die Nachricht erschütterte nicht nur die nordrhein-westfälische Kameradschaft und Politiker wie Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU), sondern löst auch Trauer und Bestürzung in Franken aus. In den folgenden Stunden wenden sich zahlreiche Wehren in den sozialen Medien an die Öffentlichkeit.

"Eilen ohne Wenn und Aber zur Hilfe" - Fränkische Feuerwehren zeigen sich nach Todesfällen in NRW nachdenklich

"'Und kommt immer gesund von euren Einsätzen zurück!' Leider ist das für gleich zwei unserer Feuerwehrfamilie nicht mehr möglich. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen und bei den Kameradinnen und Kameraden. Wir wünschen euch viel Kraft für die nächste Zeit!", schreibt die Löschgruppe 4 der Feuerwehr Bamberg auf Facebook. Noch umfangreicher beschreibt die Feuerwehr Himmelkron "mit Bestürzung" den alltäglichen schmalen Grat zwischen Rettungsauftrag und Gefahr.

"Wenn der Pager auslöst und die Sirenen heulen, verlassen wir unseren Alltag und eilen anderen Menschen ohne Wenn und Aber zur Hilfe. Es ist unsere Aufgabe und unser Anspruch, unser Bestes zu geben, in der Gefahrengemeinschaft über uns hinauszuwachsen und hohe Risiken in Kauf zu nehmen, um Leben zu retten und Sachwerte zu schützen. Immer im Bewusstsein, dass unsere Aufgaben sehr gefährlich sein können, hoffen wir stets, dass wir selbst und unsere Kameradinnen und Kameraden wieder gesund von den Einsätzen zurückkehren."

Die Freiwillige Feuerwehr Neustadt bei Coburg erklärt: "[...] Unser Mitgefühl und unser aufrichtiges Beileid geht an die Kameradinnen und Kameraden der betroffenen Einheit sowie den Angehörigen der beiden Verstorbenen." Und aus Kronach heißt es von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt: "[...] Wir wünschen viel Kraft in diesen schweren Stunden!"

Auch die Feuerwehr Nürnberg drückt ihr Beileid aus und ändert ihre Planung für die Woche: "Wir sind in Gedanken bei euch in dieser dunkelsten Stunde der Feuerwehrfamilie. Aus Respekt und Anteilnahme verzichten wir auf den heute geplanten gemeinsamen Start der Themenwoche 'Zum Retten berufen' der Berufsfeuerwehren."

Vorschaubild: © Sascha Thelen (TNN)