Nackten-Randale in Würzburg: Video von Polizeieinsatz sorgt für Diskussion

In Würzburg hat am Montagabend (31. Juli 2023) ein nackter Mann randaliert. Splitterfasernackt hat er mehrere Autos demoliert und wurde anschließend von der Polizei in Gewahrsam genommen. Während der Festnahme verhielt sich der Mann, so die Polizei, "aggressiv und musste daher unter Einsatz unmittelbaren Zwangs überwältigt" werden. Einige User*innen auf Facebook zweifeln diese Darstellung jedoch an - aufgrund eines Videos, das in den sozialen Netzwerken kursiert.

Video vom nackten Mann: Was in den Aufnahmen zu sehen ist

"Wo hat er sich überwältigen lassen müssen? Bleibt mal bei der Wahrheit", kommentiert ein User unter einem Beitrag zu dem Vorfall. "Egal, was er für einen Mist verzapft hat, aber bei der Wahrheit sollte man schon bleiben", heißt es. "Wo hat die Polizei ihn überwältigen müssen? Die Polizei ist eingetroffen und er hat sich die Handschellen anlegen lassen", schreibt jemand anderes.

Eine weitere Person meint: "Also im Video sieht man, wie der Mann sich widerstandslos hat festnehmen lassen." Der inFranken.de-Redaktion liegt ein mehrminütiges Video vor, in dem der Mann vor der Festnahme sowie Sequenzen des Einsatzes zu sehen sind. In den Aufnahmen ist ein nackter Mann zu erkennen, welcher sich an einem Auto mit einer eingeschlagenen Windschutzscheibe aufhält. Im Verlauf des Videos versucht er, weitere Autos auf der Straße anzuhalten, womit er teilweise Erfolg hat.

Nach circa drei Minuten Videomaterial trifft eine Streife der Polizei am Einsatzort ein, die zunächst mit dem nackten Mann redet, der sich von den Beamt*innen anschließend widerstandslos Handschellen anlegen lässt - währenddessen sind bereits weitere Beamt*innen vor Ort. Dann bricht die Sequenz ab und man sieht, wie der Mann einige Meter weiter von der Polizei zu Boden gebracht wird.

"Blick auf das ganze Geschehen": Das sagt die Polizei

Die Polizei hat sich zu den Vorwürfen über die Darstellung des Einsatzes geäußert. "Im Internet kursieren mehrere Videos, die veröffentlicht wurden", heißt es vonseiten der Polizei Unterfranken. "Diese zeigen jedoch lediglich einzelne Sequenzen des Sachverhaltes. Wir haben jedoch den Blick auf das gesamte Geschehen." Richtig sei, dass der Mann sich zunächst widerstandslos habe Handfesseln anlegen lassen.

"Allerdings kam es im weiteren Verlauf zu aggressiven Handlungen des Mannes, die weitere Anwendung von Zwangsmitteln (zu Boden bringen) notwendig gemacht haben", so die Polizei. Dies sei sinngemäß auch der Inhalt der Ursprungsmeldung gewesen. "Es fehlt einzig der Passus, dass er sich zunächst widerstandslos Handfesseln anlegen ließ und es dann wieder zu aggressiven Handlungen kam", fasst die Polizei zusammen.

"Und die Wahrheit ist, dass der Mann, nachdem er in Handschellen war, nochmal richtig hochgefahren ist", schreibt auch ein User auf Facebook. "Der Mann musste vom Notarzt ruhig gestellt werden, weil er sich selbst am Boden noch nicht beruhigen konnte", erklärt außerdem eine andere Person auf Facebook, die nach eigenen Angaben "etwa acht Meter" daneben stand. Der Mann wurde später, so die Polizei, in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Alle Informationen zum Einsatz gibt es hier.

