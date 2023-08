Würzburg vor 51 Minuten

Wohl Betäubungsmittel konsumiert

Randalierer demoliert mehrere Autos - er ist dabei splitterfasernackt

Ein Randalierer hielt die Würzburger Polizei am Montag auf Trab. Der Mann ließ seine Wut an mehreren Autos aus. Dann zog er blank. Schließlich wurde er in eine Fachklinik gebracht.