Im vergangenen Sommer rettete die damals zwölfjährige Nele im Freibad Bad Kissingen eine Vierjährige vor dem Ertrinken. Das vierjährige Mädchen drohte zu ertrinken, ehe Nele sie bemerkte, sofort reagierte und ihr somit das Leben rettete. Bereits Anfang des Jahres wurde sie deshalb "für ihren umsichtigen und verantwortungsvollen Einsatz für Mitmenschen in Lebensgefahr" vom unterfränkischen Regierungspräsidenten Eugen Ehmann mit der Medaille "Patrona Bavariae" ausgezeichnet. Auch Polizeipräsident Detlev Tolle ließ es sich nicht nehmen, sich jetzt ebenfalls mit einem besonderen Geschenk persönlich bei Nele zu bedanken.

"Er schenkte ihr eine Bootsfahrt auf einem Schiff unserer Wasserschutzpolizei", teilt die Polizei Unterfranken am Donnerstag (3. August 2023) mit. Ihr Geschenk habe Nele demnach bereits Ende Juni zusammen mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester in Schweinfurt eingelöst. Die Polizei dankt der jungen Lebensretterin in diesem Zuge erneut für ihre "vorbildliche Zivilcourage" und betont die enorme Wichtigkeit von couragiertem Einschreiten in solchen Situationen. Erst Anfang Juli kam es in Nürnberg zu einem tödlichen Badeunfall in der Norisbucht am Wöhrder See.

"Nur durch das schnelle und beherzte Eingreifen der Lebensretterin konnte Schlimmeres verhindert werden", heißt es in der Mitteilung der Polizei. Als Nele das vierjährige Mädchen im Bad Kissinger Freibad unter der Wasseroberfläche bemerkte, habe sie "keine Sekunde gezögert" und es sofort an den Beckenrand gebracht. Dort setzte dann die Atmung des Mädchens dann auch sofort wieder ein. "Auch von unserer Seite nochmals großen Respekt für die junge Lebensretterin", heißt es vonseiten der Polizei. Weitere Nachrichten aus Bad Kissingen findet ihr hier.