Freibad Bad Kissingen: Junge Fränkin rettete Kleinkind

Mädchen konnte sich nicht mehr über Wasser halten

halten Regierungspräsident Eugen Ehmann überreicht Medaille "Patrona Bavariae" und Urkunde

Am Dienstag (28. Februar 2023) wurde Nele Gößwein für eine lebensrettende Tat mit der Medaille "Patrona Bavariae" ausgezeichnet, teilt die Regierung Unterfranken in einer Pressemeldung mit. Außerdem erhielt sie eine Urkunde für ihr vorbildliches und mutiges Verhalten.

Bad Kissingen: Zwölfjährige Fränkin rettet Kleinkind vor dem Ertrinken

Im Sommer 2022 spielte die damals zwölfjährige Nele Gößwein im Freibad Bad Kissingen Wasserball. Dabei fiel ihr ein etwa vierjähriges Mädchen auf, das sich im tieferen Bereich des Nichtschwimmerbeckens aufhielt. Zunächst habe es so ausgesehen, als ob das Mädchen tauche.

Das Mädchen konnte sich jedoch plötzlich nicht mehr über Wasser halten und sei im Begriff gewesen, zu ertrinken. Daraufhin ist Nele Gößwein zu der Stelle geschwommen, hat das kleine Mädchen zurück an die Wasseroberfläche gezogen und schließlich am Beckenrand in Sicherheit gebracht. Dort hat sie sich um das Kind gekümmert.

Schlussendlich brachte sie das Mädchen zurück zu ihrer Mutter, die bereits nach ihr gesucht hatte. Durch das schnelle und richtige Handeln konnte die mittlerweile Dreizehnjährige Nele Gößwein Schlimmeres verhindern. "Für ihren umsichtigen und verantwortungsvollen Einsatz für Mitmenschen in Lebensgefahr" hat ihr der unterfränkische Regierungspräsident Eugen Ehmann die Urkunde sowie die Medaille "Patrona Bavariae" ausgehändigt.

