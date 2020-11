Zahlreiche Einsätze wegen unerlaubter Corona-Feiern: Ganze 26 Einsätze an einem Wochenende - und das allein für Verstöße gegen die Kontaktbeschränkungen. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken am Mittwoch (25.11.2020) mitteilte, wurden insgesamt 168 Menschen im Rahmen der Streife oder aufgrund von Mitteilungen kontrolliert und angezeigt.

In den meisten Fällen handelte es sich private Treffen im öffentlichen Raum. In Sulzbach am Main hatten sich zum Beispiel 20 Leute zum Feiern auf einem Grillplatz getroffen. Bis die Polizei darüber informiert wurde und am Ort des Geschehens eintraf, waren dort allerdings nur noch drei Personen anwesend. Gegen diese drei wurde Anzeige erstattet.

Mehr als 20 Einsätze wegen "Corona-Partys" in Unterfranken

Auch in Großheubach mussten die Beamten eingreifen: Sieben Jugendlichen hatten sich Lagerfeuer zusammengefunden - ohne Maske, aber dafür mit Alkohol. Auch für dieses Treffen hat die Polizei entsprechend ein Verfahren eingeleitet.

In Höchberg löste die Polizei ein unerlaubtes Fußballspiel auf. Ein Zeuge hatte die Polizei darüber informiert, dass auf einem Sportplatz ein Fußballspiel mit 14 Teilnehmern und sogar Zuschauern stattfinden soll. Mehrere Streifen gingen der Mitteilung nach und trafen tatsächlich insgesamt 14 Menschen an. Gegen acht von ihnen im Alter von 14 bis 45 Jahren wurden Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Auch in privaten Räumen musste die Polizei eingreifen. Diese werden von der Polizei allerdings nur kontrolliert, wenn Anlass dazu besteht, beispielsweise bei einem Fall von Ruhestörung. In Schweinfurt zum Beispiel wurde die Polizei über Ruhestörung in einem Studentenwohnheim verständigt. Vor Ort fanden die Beamten eine Feier mit 15 Gästen in einer Waschküche vor. Die Party wurde aufgelöst und sämtliche Teilnehmer erwartet eine Anzeige.

"Bei allem Verständnis": Polizei bittet um Einhaltung der Corona-Regeln

In Würzburg wurden die Beamten ebenfalls wegen Ruhestörung alarmiert und mussten eine WG-Party mit elf Personen aus unterschiedlichen Haushalten auflösen. Neben einer Anzeige erhielten alle Beteiligten einen Platzverweis und einige auch einen Anzeigen wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz: Die Beamten hatten auf der Feier Haschisch und Ecstasy gefunden und sichergestellt. Die Betroffenen zeigten sich jedoch äußerst uneinsichtig und kamen dem Platzverweis erst nach, nachdem eine weitere Streife zur Unterstützung angerückt war.

"Bei allem Verständnis für das nachvollziehbare Bedürfnis, sich zu treffen, bittet die Polizei zur Gesunderhaltung aller, um Beachtung der Vorgaben", heißt es vonseiten des Polizeipräsidiums. Dies sei "absolut notwendig", um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

