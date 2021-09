Fußball-Profi Eriksen und Tamara Schwab teilen gleiches Schicksal: Herzstillstand in jungen Jahren

Fränkin Tamara im Interview: Wie sie mit 28 Jahren ein neues Herz bekommen hat

Herzstillstand in jungen Jahren: Wie kommt es dazu?

Als das Herz des dänischen Fußballprofis Christan Eriksen beim EM-Spiel gegen Finnland plötzlich still steht, hält auch die Welt kurz inne. Der 29-Jährige muss vor den Augen seiner Mitspieler auf dem Rasen wiederbelebt werden. Einige Zeit später dann die Gewissheit: Christian Eriksen hat tatsächlich einen Herzstillstand erlitten. Mit nur 29 Jahren! Auch Tamara Schwab aus Roth hat in sehr jungen Jahren zwei Herzstillstände überlebt und seit dem 1. August 2021 sogar ein neues Herz transplantiert bekommen. Wie geht es der jungen Frau heute?

Tamara Schwab: So kämpft eine junge Fränkin seit ihrem Herzstillstand um ihr Leben

Tamara ist eine ehrgeizige Person. Schon immer verfolgt sie mehrere Ziele gleichzeitig. Nie kann es schnell genug sein. Doch plötzlich macht ihr das eigene Herz einen Strich durch die Rechnung. Während sie mit 24 Jahren im Jahr 2018 im Fitnessstudio auf dem Laufrad alles gibt, bricht sie plötzlich zusammen. Mehrere Männer beleben sie so lange wieder, bis der Notarzt kommt. Anschließend wird sie für einen Tag ins künstliche Koma versetzt. Die damalige Diagnose: eine Herzmuskelentzündung aufgrund einer verschleppten Erkältung. Sie bekommt einen Defibrillator implantiert, der sie schocken soll, wenn sie wieder Herzrhythmusstörungen bekommt. Doch mit dem Defibrillator sind Tamaras Probleme nicht gelöst. Ihr geht es weiterhin schlecht und die Ärzte meinen, sie hat wahrscheinlich eine chronische Herzmuskelentzündung. Ihr eigenes Immunsystem kämpft also gegen sie. Schwab nimmt fortan Immunsuppressiva und fliegt mit ihrem Freund in den Urlaub auf Ibiza. Laut den Ärzten auch völlig in Ordnung.

Dort leidet sie jedoch wieder unter Kammerflimmern. Der Defibrillator schockt sie zwar fünfmal im bewussten Zustand, doch er ist nicht richtig angebracht. Ihr Freund leistet Erste Hilfe, sie kommt ins Krankenhaus und wird schließlich wieder nach Deutschland geflogen. Noch drei weitere Jahre geht ihr Martyrium. Immer wieder bekommt sie Herzrhythmusstörungen - das Vertrauen in ihren Defi hat sie mittlerweile verloren. Sie bekommt bei jeder Veränderung ihres Herzens panische Angst.

Jahrelang kämpft Tamara auch mit dem schlechten Gewissen. Sie bekommt vermittelt, dass sie quasi selbst die Schuld an ihrem Herzstillstand hat. Insbesondere gegenüber ihren Eltern hat sie ein schlechtes Gewissen. Sie schreibt ein Buch über ihre Erfahrungen. In ihrem Buch "Mein Speed-Dating mit dem Tod", beschreibt sie, wie sie dem Sensenmann mehrmals von der Schippe springt.

Mit 28 Jahren ein neues Herz bekommen - wie fühlt sich das an?

Tamara zieht von Nürnberg nach Roth zu ihrem Vater. Sie traut sich nicht mehr zu, alleine zu leben. Zu groß ist ihre Angst allein zu sein, falls sie wieder einen Herzstillstand hat. Dort wechselt sie auch den Arzt und geht zu einem "Wald und Wiesen"-Arzt, wie sie sagt. Der fragt sie, ob sie schon einmal einen Gentest gemacht hat. Hat sie nicht. Wie sich herausstellt, hat Schwab tatsächlich einen sehr seltenen Gendefekt namens ARVC (Arrhythmogene rechtsventrikuläre Kardiomyopathie). Genauso, wie ihr Vater. Der hatte aber bisher selbst keine Ahnung von seiner Erkrankung, da er keine Symptome bemerkt hatte. Tamara betont, wie viele Ärzte sie nicht ernst genommen haben und wie sie mit einem Puls von 150 heimgeschickt worden ist. Niemand machte sich die Mühe, genauer auf ihre Symptome zu schauen.

Immer wieder muss die junge Frau wegen ihrer Herzprobleme ins Krankenhaus. Schließlich gibt es nur noch eine Möglichkeit: Sie braucht ein neues Herz. Viele Ärzte raten ihr ab, meinen, sie würde nie auf die "High Urgency"-Liste (Liste der Patienten mit erhöhter Priorität) kommen. Doch Tamara gibt nicht auf. Sie findet Ärzte, die sich für sie einsetzen und schließlich kommt sie auf die Liste für eine Organspende. Wie durch ein Wunder bekommt sie nach 30 Tagen die freudige Nachricht: "Frau Schwab, packen Sie Ihre Sachen! Ihr neues Herz ist da." Tamara beschreibt diese Zeit als wahnsinnig emotional. Die Transplantation verläuft gut.

Aktuell ist sie auf Reha am Starnberger See. Sie meint lachend, dass das neues Herz und sie aktuell noch in der "Kennenlernphase" sind. Sie ist jetzt vor allem eins: wahnsinnig dankbar für das "zweite Leben", das sie nun beginnen kann. Denn "die letzten drei Jahren waren für die Tonne". Gerade wegen Corona musste sie sich fast 1,5 Jahre komplett isolieren. Und auch jetzt muss sie nach ihrer Transplantation wahnsinnig aufpassen. Denn sie hat aktuell das Immunsystem einer Einjährigen. Bis Oktober ist sie noch auf Reha am Starnberger See. Es geht ihr peu à peu besser und sie freut sich schon über kleine Erfolge, wie in der Lage zu sein, eine halbe Stunde Radzufahren. Ein halbes Jahr lang soll sie sich noch schonen und am besten nicht arbeiten. Doch man merkt der lebenslustigen Frau an, dass sie das kaum schaffen wird. Während der Reha-Zeit schreibt sie schon an ihrem zweiten Buch. In diesem soll es um ihr neues Herzensthema - der Organspende - gehen.

Herzstillstand in jungen Jahren: Wie kommt es überhaupt dazu?

Jährlich erleiden rund 300.000 Menschen in Deutschland einen Herzinfarkt. Noch immer zählt der Herzstillstand zu einer der häufigsten Todesursachen in Deutschland, wie die Deutsche Herzstiftung berichtet. Auch junge Menschen sind nicht davor gefeit. Doch woran liegt das?

Zum einen kann ein Herzinfarkt, beziehungsweise der plötzlich Herzstillstand, auf einen angeborenen Herzfehler zurückgehen. Ein Herzstillstand kann aber auch die Folge einer Herzmuskelentzündung (Myokarditis) sein, welche zum Beispiel durch eine verschleppte Erkältung ausgelöst worden ist. Die Deutsche Herzstiftung betont daher, dass es extrem wichtig ist, auch kleinere grippale Effekte oder Magen-Darm-Grippen vollständig auszukurieren. Die Stiftung warnt eindringlich davor, zu früh wieder mit dem Sport anzufangen oder auf die Arbeit zu gehen. Andernfalls könnte der Infekt "verschleppt" werden und das Herz angreifen.

Wer ist besonders gefährdet? Das höchste Risiko haben Menschen mit einer in der Familie liegenden Krankheitsgeschichte von Herzproblemen, koronaren Herzkrankeiten, Diabetes oder Schlaganfall. Jedes Jahr sterben sowohl alte als auch junge Menschen am plötzlichen Herztod. Viele sind sich nämlich vor dem Ereignis nicht bewusst, dass sie an Herzproblemen leiden.

