Auf der Verbindungsstraße zwischen Saal an der Saale und Walterhausen ist am Mittwochvormittag (11. August 2021) ein Traktor kontrolliert worden. Der Fahrer dessen war gerade mal zehn Jahre alt. Da der Bub aufgrund seines Alters keine gültige Fahrerlaubnis besaß, wurde sein Vater telefonisch informiert.

Dieser nahm den Zehnjährigen dann in seine Obhut. Die Beamten informierten die Staatsanwaltschaft über den Vorfall, wie die Polizeistelle Bad Königshofen am Donnerstag (12. August 2021) in einer Pressemitteilung berichtet.