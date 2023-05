Ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Fahrrad ereignete sich am Donnerstagnachmittag (18. Mai 2023), als eine 47-Jährige die Ortsverbindungsstraße von Strahlungen in Fahrtrichtung Rödelmaier befuhr und auf Höhe Rheinfeldshof wenden wollte.

Zeitgleich kam ein vorfahrtsberechtigter Radfahrer von rechts aus der Ortschaft herausgefahren, teilte die Polizeiinspektion Bad Neustadt an der Saale mit. Da die Fahrerin des Pkws kurz am Fahrbahnrand anhielt und rangieren wollte, ging der 52-jährige Radler davon aus, das Auto würde dort parken. Als er das Fahrzeug überholte, fuhr die Frau wieder an, wodurch der Fahrradfahrer seitlich in den Wagen fuhr und anschließend über die Motorhaube zu Fall kam.

Verkehrsunfall: Radfahrer war alkoholisiert

Dabei verletzte sich der Mann leicht. An dem Auto der 47-Jährigen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Außerdem konnten bei dem Radfahrer knapp ein Promille Alkohol festgestellt werden. Die Polizei hat weitere Ermittelungen zur Unfallursache eingeleitet.

