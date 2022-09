Nürnberg: Wöhrl eröffnet Mega-Kaufhaus am Donnerstag (22. September 2022)

"400 Mode- und Beautymarken": Junge Kunden sollen mit "nachhaltiger Mode" gelockt werden

Junge Kunden sollen mit gelockt werden "The Green" und "Kaffee Wöhrlleben" : Das ist gastronomisch geboten

und : Das ist geboten Aldi, Nespresso, Faber-Kastell: Supermarkt und Shops im neuen Wöhrl

Am Nürnberger Ludwigsplatz hat am Donnerstag (22. September 2022) das neue Kaufhaus der fränkischen Modekette Wöhrl für die Öffentlichkeit die Türen aufgemacht - am Mittwochabend fand eine Eröffnungsfeier mit geladenen Gästen statt. Auf 20.000 Quadratmetern erwarte Kundinnen und Kunden ein "Einkaufserlebnis der Spitzenklasse mit mehr als 400 Marken aus den Bereichen Mode, Beauty und Lifestyle", heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Nachhaltige Mode, Restaurant mit Dachterrasse, VIP-Bereich: Das erwartet Kunden im neuen Nürnberger Wöhrl

Zusammen mit weiteren Shops und Gastronomie ergebe sich eine Gesamtfläche von rund 30.000 Quadratmetern, heißt es. Mehr als 100 Arbeitsplätze seien zusätzlich geschaffen worden, heißt es. Das Zentrum sei "größer, moderner, nachhaltiger", wird Wöhrl-Eigentümer Christian Greiner zitiert. Man könne sich dort "von hochwertiger Mode inspirieren lassen oder nach Feierabend ein Glas Wein auf der Dachterrasse trinken", wirbt er. Der neue Wöhrl am Ludwigsplatz bestehe aus einem rund 6.000 Quadratmeter großen Neubau mit fünf Verkaufsetagen. Das Haus sei sowohl von der U–Bahn sowie der renovierten Tiefgarage mit 420 Stellplätzen erreichbar.

Im Erdgeschoss finde sich eine Beauty-Abteilung, die "auf mehr als 400 Quadratmetern den Schwerpunkt auf nachhaltige Produkte und Luxusnischenlabels legt". Das auf junge Menschen ausgerichtete "U-Eins" wurde demnach um den Bereich "The Good Fashion", wo "Produkte von Marken mit ethischem und ressourcenschonendem Anspruch im Zentrum stehen", erweitert. Gastronomie finden die Kunden und Kundinnen im neuen Wöhrl etwa im veganen "The Green"-Restaurant im 4. Stock, wo eine "große Dachterrasse" eine schöne Aussicht auf Nürnberg biete. Im Erdgeschoss ist das "Kaffee Wöhrlleben" eingezogen, laut Unternehmen "mit entspannter Lounge-Atmosphäre und einem Außenbereich".

Auch mehrere Geschäfte hat Wöhrl für das neue Kaufhaus gewinnen können. Unter anderem ist Nespresso mit einer eigenen Boutique vertreten. Im 2. Stock gebe es bei "Tretter" ein "breites Schuhsortiment für die ganze Familie", heißt es. Auch Schreibwarenhersteller Faber-Castell sitzt im neuen Wöhrl. Bereits einige Zeit vor der Eröffnung war auch die ehemalige Aldi-Filiale aus der Königstraße in einen Seitentrakt in der Schlüsselgasse gezogen. Das neue Wöhrl-Kaufhaus ist Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, heißt es. Zusätzlich soll es ein "umfangreiches Serviceangebot, das von Personal-Shopping-Angeboten in einem exklusiv gestalteten VIP-Bereich im 4. Stock, der Änderungsschneiderei Nadel & Zwirn, einem Geschenk- und Einpackservice bis zu einer Filiale der Deutschen Post reicht" geben.

