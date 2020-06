Lauf an der Pegnitz feiert am Wochenende Mini-Altstadtfest: Von Freitag, 26. Juni, bis Sonntag, 28. Juni, findet in Lauf an der Pegnitz ein "Mini-Altstadtfest" statt. Was anfangs nur per Livestream übertragen werden sollte, kann durch die neuen Corona-Lockerungen nun tatsächlich besucht werden.

Jeden Abend treten drei bis vier Bands im Wollnersaal des "Gasthofes zur Linde" auf. Die Tickets dafür können entweder reserviert oder an der Abendkasse gekauft werden. Zusätzlich wird es am Oskar-Sembach-Ring eine Drive-in-Meile mit zwölf Buden geben. Dort gibt es beispielsweise Burger, Wraps, Rippchen oder Süßspeisen. Die Buden sind sowohl mit dem Auto als auch zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichbar.

Altstadtfest in Lauf: Programm am Wochenende

Der erste Abend des Altstadtfests beginnt um 17 Uhr mit einer Marching-Band und einem Bieranstich. Beides lässt sich - genau wie alle anderen Musik-Acts - auch auf dem Youtube-Livestream "Altstadtfest Lauf Musikstream" online verfolgen. Das wird an den einzelnen Festtagen in Lauf geboten: