Tragischer Vorfall: Hund meterweit von U-Bahn durchs Gleisbett geschleift

Ein erheblich alkoholisierter Mann stieg in die U-Bahn ein und bemerkte nicht, dass sein angeleinter Hund noch am Bahnsteig stand. Nachdem sich die Türen der U-Bahn geschlossen hatten und sich die Leine in der Tür eingeklemmt hatte, wurde der Hund meterweit durchs Gleisbett gezogen.