Tierheim Nürnberg wütend: Hündin Mira muss raus aus Bayern

Tierheim Nürnberg nimmt beschlagnahmten Pitbull Terrier Mira auf

nimmt Mira auf "Verhält sich vorbildlich" - doch Vermittlung in Bayern verboten

- doch in Tierfreunde und Tierschützerin kritisieren Vorschrift

Weil sie sich in schlechter Haltung befand, beschlagnahmte das Veterinäramt Hündin Mira und brachte sie ins Tierheim Nürnberg. Seit dem 16. Mai 2023 ist dies ihr neues Zuhause. Mira ist ein Pitbull Terrier und hat es deshalb bei der Vermittlung deutlich schwerer als manch andere Artgenossen. Nur außerhalb Bayerns darf sie vermittelt werden. Eine unsinnige Regel, wie Tierheimleiterin Tanja Schnabel und viele Tierfreunde finden.

Hündin Mira sucht neues Zuhause: Nürnberger Tierheimleiterin kritisiert Rasselisten - "ergeben keinen Sinn"

Trotz ihrer Vorgeschichte zeige sich die fünfjährige Mira "selbstbewusst, aber freundlich zu jedem. Beim Gassigehen verhält sie sich vorbildlich, sie interessiert sich nicht groß für Artgenossen, Jogger oder Radfahrer", beschreibt das Tierheim sie. Wie bei Bandogs, American Staffordshire Terriern, Staffordshire Bullterriern und Tosa-Inus wird bei Mira nach der bayerischen Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit "die Eigenschaft als Kampfhund stets vermutet".

Immer wieder sei Schnabel mit dieser Thematik konfrontiert. Im Februar stellte inFranken.de Leidensgenossin Laika vor, die ein sensibles Gemüt hatte und inzwischen vermittelt sei. Etwa fünf Listenhunde beherberge das Tierheim Nürnberg momentan. "Die Vorschriften verurteilen die Hunde pauschal und beurteilen nicht den einzelnen Hund. Es ist immer das gleiche Problem", sagt Schnabel im Gespräch mit der Redaktion. Dass die Listen "keinen Sinn ergeben" bemängele das Team "schon seit Urzeiten".

"Rasselisten abschaffen und 'Hundeführerschein' einführen. Egal ob kleiner oder großer Hund", kommentiert ein Mann unter dem Facebook-Post zu Mira und erhält viel Zuspruch von der Netzgemeinschaft. Auch Schnabel stimmt dem zu: "Wir haben deutlich mehr Beißvorfälle mit Nicht-Listenhunden." Trotzdem gibt es hin und wieder auch Vorfälle, wie in der Silvesternacht, als ein Listenhund ohne Negativzeugnis einem fränkischen Jungen das Gesicht zerbiss. Auch auf die Halterin oder den Halter komme es an, so Schnabel. "Ich kann mit jedem nicht-erzogenen Hund ein Risiko haben, dass er beißt", betont sie.

So sollte das neue Zuhause von Mira aussehen - gerne auch Familie mit größeren Kindern

In den Kommentaren ist auch zu lesen: "Bei sowas bin ich froh, in Niedersachsen zu wohnen. Hier gibt es keinen staatlichen Hunderassismus." Eine Frau schreibt: "Echt traurig, dass in unserer Gesellschaft so ein Ungleichgewicht herrscht, einfach nur ein Armutszeugnis."

Wie das Tierheim Nürnberg in Miras Steckbrief ausführt, sei "Grundgehorsam vorhanden, man sollte nur noch etwas an Miras Geduld arbeiten, denn abwarten und die Pfoten still halten ist nicht ihre große Stärke".

Sie suche aktive Leute, gerne mit größeren Kindern, die Spaß daran haben, Mira körperlich und geistig auszulasten. Kleintiere und Katzen sollten nicht im neuen Zuhause leben. "Wir denken, dass Mira nach Eingewöhnung auch mal ein paar Stunden alleine bleiben kann", so das Tierheim Nürnberg. Die Vermittlung läuft mittels eines Interessentenbogens. Weitere Nachrichten aus Nürnberg findest du auf unserer Übersichtsseite.