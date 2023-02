Tierheim Nürnberg hofft für Listenhund Laika auf ein eigenes Zuhause

Die ein Jahr alte Hündin Laika wurde "über die Behörden eingezogen", erklärt das Tierheim Nürnberg gegenüber inFranken.de. Seit dem 25. November 2022 lebe sie bei den Tierschützern, sei aber nicht gemacht für ein Leben im Tierheim. Doch Laika hat es bei der Vermittlung schwerer als ihre Artgenossen, die nicht den Stempel "Listenhund" tragen. In Bayern darf sie nicht vermittelt werden.

Listenhündin Laika aus dem Tierheim Nürnberg würde gerne ankommen - zu sensibel für Alltag im Tierheim Nürnberg

Laika ist ein Staffordshire-Mix, gehört demnach der Kategorie 1 in Bayern an und ist damit ein Beispiel in der "Verordnung über Hunde mit gesteigerter Aggressivität und Gefährlichkeit". Laika sei aktiv und ein "kleiner Wirbelwind" - allerdings "wie jeder andere junge Hund", so das Tierheim. Ein Video des Tierheims zeigt sie ausgelassen mit Mix Duke tollen. Sie sei "verschmust" und "so kraftvoll sie aussieht, so sensibel kann sie aber auch sein", beschreiben die Tierschützer die Hündin. Laika komme "mit dem Tierheimalltag nur schlecht zurecht". Grund sei die Geräuschkulisse.

Laikas Kenntnisse des Hunde-Einmaleins sei noch ausbaufähig, "aber Laika möchte dem Menschen sehr gefallen und ist immer bemüht alles richtigzumachen. Mit größeren Kindern würde sie klarkommen und auch mit einem souveränen Ersthund hätte sie kein Problem, ist aber kein Muss. Katzen sollten nicht im neuen Zuhause leben."

Laika sei momentan nicht der einzige Listenhund im Tierheim Nürnberg. Zwar dauere die Vermittlung durchschnittlich etwas länger, aber irgendwann fänden auch sogenannte "Kampfhunde" ihr Zuhause. Anfragen können nur über den Interessentenbogen erfolgen.