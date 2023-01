Erlangen vor 53 Minuten

Polizei schildert Gesundheitszustand

"Wie mit einem Messer": "Kampfhund" zerbeißt Bub (10) das Gesicht - Tier hatte kein Negativzeugnis

In der Silvesternacht griff ein Listenhund einen Zehnjährigen in Erlangen-Büchenbach an und fügte ihm schwere Verletzungen im Gesicht zu. Die Polizei gibt jetzt ein Update, wie es dem Jungen geht - und was der Halterin droht.