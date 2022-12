Tierheim Nürnberg auf der Suche nach "Weihnachtswunder" für Katze Rosi

Vor Kurzem ist die Katze Rosi im Tierheim Nürnberg gelandet. Weil ihr Besitzer erkrankt ist, musste sie ihr Zuhause verlassen. Das Tierheim ist deshalb auf der Suche nach einem "Weihnachtswunder" für die genügsame Katze - einem neuen "Zuhause für immer", wie das Tierheim in einem öffentlichen Statement erklärt.

Die Katze Rosi habe keine großen Ansprüche: Ihr "würde es mittlerweile völlig reichen, in einer großen Wohnung mit Balkon zu wohnen", erklärt das Tierheim. Das Tier sei außerdem "sehr verschmust und verfressen". Einige Dinge gebe es dennoch zu beachten. "Was sie nicht mag, sind andere Tiere", heißt es weiterhin.

"Festgehalten werden beim Tierarzt oder hochgenommen werden" könne sie ebenfalls nicht ausstehen. Falls sich in ihrem neuen Zuhause Kinder befinden, sollten diese schon älter sein. Weshalb für Rosi ein Palliativ-Platz gesucht wird: "Leider hat sie ein Adenokarzinom" - einen bösartigen Tumor - "am Kinn". Dieses sei so gut wie möglich wegoperiert worden, konnte jedoch nicht ganz entfernt werden.

"Ihre Lebenserwartung ist deshalb begrenzt", erklärt das Tierheim. Trotzdem gehe es Rosi aktuell sehr gut. "Sie benötigt nur Medikamente für die Niere." In der Kommentarspalte tummeln sich Mitfühlende: "Drücke ihr ganz fest die Daumen, dass sie das Wunder bald erlebt", heißt es von einer Userin, die der Katze ihr "Weihnachtswunder" wünscht. "Wer gibt ihr ein Zuhause für immer?", schließt das Tierheim Nürnberg den dringenden Aufruf ab.